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ВТБ оценил эффект от оптимизации штата в 10 миллиардов рублей

ВТБ оценил эффект от оптимизации штата в 10 миллиардов рублей - 11.09.2026, ПРАЙМ

ВТБ оценил эффект от оптимизации штата в 10 миллиардов рублей

ВТБ оценивает эффект от оптимизации штата в 10 миллиардов рублей - около 2 миллиардов рублей в этом году и 8 миллиардов рублей в 2027-м, сообщил журналистам... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T09:15+0300

2026-09-11T09:15+0300

2026-09-11T09:15+0300

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 11 сен - ПРАЙМ. ВТБ оценивает эффект от оптимизации штата в 10 миллиардов рублей - около 2 миллиардов рублей в этом году и 8 миллиардов рублей в 2027-м, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "Оптимизация ФОТа (фонд оплаты труда - ред.) головного офиса дает около 2 миллиардов рублей в этом году и 8 миллиардов рублей экономии, которую мы достигнем в 2027-м году", - сказал он, комментируя сокращение 10% расходов в головном офисе. Пьянов добавил, что оптимизация планируется в штате, в сети, в частности, присоединенных банков, и расходах на IT. "С последним есть важный аспект. У нас пик расходов на IT, связанных с импортозамещением. Оно не оптимизировало ничего, а заменяло импортные системы на российские, повышало надежность в этом плане. Теперь таких больших расходов на импортозамещение не будет, финансирование технологического развития продолжится", - пояснил он. Первый зампред добавил, что ситуация с оптимизацией "абсолютно штатная", это не отрезание функций, а перенастройка. В июле Пьянов сообщал, что ВТБ проведет 10-процентную оптимизацию персонала в головном офисе в рамках сокращения административно-управленческих расходов.

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