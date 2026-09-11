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В ВТБ рассказали о состоянии розничного рынка - 11.09.2026, ПРАЙМ
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В ВТБ рассказали о состоянии розничного рынка
В ВТБ рассказали о состоянии розничного рынка - 11.09.2026, ПРАЙМ
В ВТБ рассказали о состоянии розничного рынка
Розничный рынок входит в осенний период в равновесном состоянии, доходность по депозитам остается выгодной, а конкуренция между банками за пассивы сохраняется,... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:51+0300
2026-09-11T14:51+0300
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финансы
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банк россии
втб
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Розничный рынок входит в осенний период в равновесном состоянии, доходность по депозитам остается выгодной, а конкуренция между банками за пассивы сохраняется, сообщил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. Ранее в пятницу Банк России впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор взял в середине прошлого года. Последние 10 заседаний Банк России снижал ключевую ставку. "Розничный рынок входит в осенний период в равновесном состоянии. Для вкладчиков пауза ЦБ - это продолжение "тихой гавани". Доходность по депозитам все еще остается выгодной (в среднем по рынку – 13%), а конкуренция между банками за пассивы сохраняется, что позволяет найти еще более выгодные предложения", - сообщил Шаехов. По его словам, если в обозримом будущем не планируется срочных крупных покупок, сейчас разумно держать деньги на вкладе и получать хороший пассивный доход. "Для тех, кто хочет держать деньги под рукой, оптимальны накопительные счета", - добавил он. Шаехов считает, что оптимальная стратегия сейчас – зафиксировать все еще высокую ставку по вкладам на длительном горизонте – 6-12 месяцев и более. "В дальнейшем каждое снижение ключевой ставки в первую очередь будет "бить" по коротким депозитам и маркетинговым предложениям — они реагируют сразу практически зеркально. Длинные вклады сейчас более защищенный инструмент", - указал замруководителя блока розничного бизнеса банка. При этом равновесие на розничном рынке, по его словам, имеет и вторую, зеркальную сторону. Пока сберегательные инструменты продолжают показывать хорошую доходность, ставки по розничным кредитам, опустившиеся с пиковых значений, стабилизировались. С высокой вероятностью они закрепятся на текущем уровне как минимум до конца октября. В этих условиях клиенты, которые не могут откладывать крупную покупку, могут рассматривать кредит как "точку входа". "Стабильная ставка позволяет им планировать сделку без ожидания резких изменений. В случае дальнейшего снижения ставок они смогут рефинансировать текущий договор под более выгодный процент, снизив ежемесячный платеж и общую переплату", - заключил Шаехов.
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банки, финансы, россия, банк россии, втб
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России, ВТБ
14:51 11.09.2026
 
В ВТБ рассказали о состоянии розничного рынка

Замглавы блока розничного бизнеса ВТБ Шаехов: доходность по депозитам остается выгодной

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Розничный рынок входит в осенний период в равновесном состоянии, доходность по депозитам остается выгодной, а конкуренция между банками за пассивы сохраняется, сообщил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
Ранее в пятницу Банк России впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор взял в середине прошлого года. Последние 10 заседаний Банк России снижал ключевую ставку.
"Розничный рынок входит в осенний период в равновесном состоянии. Для вкладчиков пауза ЦБ - это продолжение "тихой гавани". Доходность по депозитам все еще остается выгодной (в среднем по рынку – 13%), а конкуренция между банками за пассивы сохраняется, что позволяет найти еще более выгодные предложения", - сообщил Шаехов.
По его словам, если в обозримом будущем не планируется срочных крупных покупок, сейчас разумно держать деньги на вкладе и получать хороший пассивный доход. "Для тех, кто хочет держать деньги под рукой, оптимальны накопительные счета", - добавил он.
Шаехов считает, что оптимальная стратегия сейчас – зафиксировать все еще высокую ставку по вкладам на длительном горизонте – 6-12 месяцев и более.
"В дальнейшем каждое снижение ключевой ставки в первую очередь будет "бить" по коротким депозитам и маркетинговым предложениям — они реагируют сразу практически зеркально. Длинные вклады сейчас более защищенный инструмент", - указал замруководителя блока розничного бизнеса банка.
При этом равновесие на розничном рынке, по его словам, имеет и вторую, зеркальную сторону. Пока сберегательные инструменты продолжают показывать хорошую доходность, ставки по розничным кредитам, опустившиеся с пиковых значений, стабилизировались. С высокой вероятностью они закрепятся на текущем уровне как минимум до конца октября.
В этих условиях клиенты, которые не могут откладывать крупную покупку, могут рассматривать кредит как "точку входа". "Стабильная ставка позволяет им планировать сделку без ожидания резких изменений. В случае дальнейшего снижения ставок они смогут рефинансировать текущий договор под более выгодный процент, снизив ежемесячный платеж и общую переплату", - заключил Шаехов.
 
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