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ВВП России прибавил 10,3% с 2023 по 2025 годы, заявил Путин
ВВП России прибавил 10,3% с 2023 по 2025 годы, заявил Путин - 11.09.2026, ПРАЙМ
ВВП России прибавил 10,3% с 2023 по 2025 годы, заявил Путин
ВВП России прибавил 10,3% в период с 2023 по 2025 годы, заявил президент России Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:10+0300
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россия
мировая экономика
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. ВВП России прибавил 10,3% в период с 2023 по 2025 годы, заявил президент России Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. Он подчеркнул, что в российской экономике запущены структурные изменения, которые сделали ее более сильной и устойчивой. "С 2023 по 2025 годы ВВП прибавил 10,3%, а безработица опустилась до рекордных, исторически рекордных для нас 2,3%", - сказал Путин. Он подчеркнул, что в предыдущие три года темпы роста российской экономики превышали среднемировые.
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россия, мировая экономика, индия, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, Владимир Путин
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. ВВП России прибавил 10,3% в период с 2023 по 2025 годы, заявил президент России Владимир Путин.
Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. Он подчеркнул, что в российской экономике запущены структурные изменения, которые сделали ее более сильной и устойчивой.
"С 2023 по 2025 годы ВВП прибавил 10,3%, а безработица опустилась до рекордных, исторически рекордных для нас 2,3%", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что в предыдущие три года темпы роста российской экономики превышали среднемировые.