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ВВП стран БРИКС увеличился в 4,5 раза, заявил Моди
ВВП стран БРИКС увеличился в 4,5 раза, заявил Моди - 11.09.2026, ПРАЙМ
ВВП стран БРИКС увеличился в 4,5 раза, заявил Моди
ВВП стран БРИКС увеличился в 4,5 раза, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:13+0300
2026-09-11T16:13+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. ВВП стран БРИКС увеличился в 4,5 раза, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. Деловой форум БРИКС проходит в пятницу в преддверии саммита БРИКС, который состоится 12-13 сентября в Нью-Дели. "Общий ВВП стран БРИКС увеличился в 4,5 раза",- сказал Моди. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.
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мировая экономика, россия, индия, китай, бразилия, нарендра моди
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, Нарендра Моди
ВВП стран БРИКС увеличился в 4,5 раза, заявил Моди
Премьер Индии Моди: ВВП стран БРИКС увеличился в 4,5 раза
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. ВВП стран БРИКС увеличился в 4,5 раза, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
Деловой форум БРИКС проходит в пятницу в преддверии саммита БРИКС, который состоится 12-13 сентября в Нью-Дели.
"Общий ВВП стран БРИКС увеличился в 4,5 раза",- сказал Моди.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.