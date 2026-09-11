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ВВП Франции к 2050 году снизится на 3,6%

ВВП Франции к 2050 году снизится на 3,6% - 11.09.2026, ПРАЙМ

ВВП Франции к 2050 году снизится на 3,6%

ВВП Франции снизится на 3,6% к 2050 году, если власти не предпримут меры для адаптации к климатическим изменениям, говорится в заметке, опубликованной главным... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T18:27+0300

2026-09-11T18:27+0300

2026-09-11T18:27+0300

мировая экономика

франция

европа

испания

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ПАРИЖ, 11 сен – ПРАЙМ. ВВП Франции снизится на 3,6% к 2050 году, если власти не предпримут меры для адаптации к климатическим изменениям, говорится в заметке, опубликованной главным управлением казначейства страны. Прошедшее лето стало для Франции самым жарким за всю историю наблюдений с 1900 года. Глава французского центробанка Эммануэль Мулен заявил, что аномальная жара снизила темпы экономического роста республики на 0,1 процентного пункта. "Макроэкономическое замедление, вызванное изменением климата, может ухудшить первичное сальдо бюджета на 1,8% ВВП в 2050 году. Это косвенное влияние климатических изменений на госфинансы является результатом прогнозируемого снижения ВВП на 3,6%", - сказано в документе. Основной причиной такого сокращения экономики станет снижение производительности труда и более высокие темпы амортизации капитала, указывает управление. В связи с этим необходимо реализовывать стратегии по адаптации к климатическим изменениям, заявили в ведомстве. Отмечается, что уже принятые меры помогли предотвратить до половины издержек для экономической деятельности. Европа летом столкнулась с одним из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Французские власти сообщали, что экономический ущерб из-за аномальной жары может составить от 10 до 15 миллиардов евро.

франция

европа

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мировая экономика, франция, европа, испания