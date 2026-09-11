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Росстат подтвердил рост ВВП России во втором квартале

Росстат подтвердил рост ВВП России во втором квартале - 11.09.2026, ПРАЙМ

Росстат подтвердил рост ВВП России во втором квартале

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России во втором квартале 2026 года на 1,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные статистического ведомства. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T19:15+0300

2026-09-11T19:15+0300

2026-09-11T19:15+0300

экономика

россия

росстат

ввп

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Росстат подтвердил оценку роста ВВП России во втором квартале 2026 года на 1,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные статистического ведомства. Росстат в пятницу опубликовал первую оценку о производстве ВВП во втором квартале 2026 года. Она совпала с предварительной оценкой, которая была сделана в августе. По данным статведомства, объем ВВП России за второй квартал составил в текущих ценах 56,166 триллиона рублей. "Индекс его физического объема относительно второго квартала 2025 года составил 101,3%, относительно первого квартала 2026 года – 108,1%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2026 года по отношению к ценам второго квартала 2025 года составил 112,5%", - говорится в документе. Как пишет Росстат в комментарии, на рост ВВП в наибольшей степени повлияло увеличение физического объема валовой добавленной стоимости в ряде отраслей. В частности в сфере гостиниц и ресторанов (на 5,8%, за счет возросшего спроса на рынке общественного питания); в транспортировке и хранении (на 4%, на фоне роста грузооборота); в оптовой и розничной торговле (на 2,8%); в обрабатывающих производствах (на 1,2%, в том числе за счет роста производства лекарственных средств, готовых металлических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов). Кроме того на динамику ВВП во втором квартале повлияли отрасли информации и связи; финансы и страхование; деятельность в области культуры и спорта (+2,5%). Как ранее сообщал Росстат, по итогам первого полугодия экономика России выросла на 0,6% в годовом выражении. Пока текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 0,4%. При этом на прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что рост экономики по итогам года составит порядка 0,6%.

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россия, росстат, ввп