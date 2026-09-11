Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР и ЦБ запустили программу льготного кредитования предпринимателей - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/wildberries--873215731.html
МЭР и ЦБ запустили программу льготного кредитования предпринимателей
МЭР и ЦБ запустили программу льготного кредитования предпринимателей - 11.09.2026, ПРАЙМ
МЭР и ЦБ запустили программу льготного кредитования предпринимателей
Минэкономразвития и Банк России запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries, сообщила в пятницу... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T09:57+0300
2026-09-11T09:57+0300
бизнес
финансы
банки
корпорация мсп
банк россии
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/18/871763027_49:0:3613:2005_1920x0_80_0_0_0056603024faca46af5102610027a5a9.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития и Банк России запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries, сообщила в пятницу пресс-служба министерства. "Малые и средние предприятия, пострадавшие в результате атак на объекты группы "РВБ" (Объединенная компания Wildberries &amp; Russ), могут получить льготные кредиты с господдержкой. Совокупный лимит программы, которую реализуют Минэкономразвития России, Банк России и Корпорация МСП, составляет 50 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В Минэкономразвития уточнили, что средства в размере от 500 тысяч до 500 миллионов рублей предприниматели могут получить на пополнение оборотных средств, на текущие расходы. Срок кредита - 1,5 года. "Ставка по программе равняется "ключевая ставка + 3%". При недостатке залогового обеспечения бизнесу доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП", - добавили в министерстве. Как указали там, первые банки-участники программы начнут выдавать кредиты с 11 сентября. Ознакомиться с полным перечнем банков-участников программы можно на сайте Корпорации МСП. При этом о старте выдачи льготных кредитов необходимо уточнять непосредственно в кредитных организациях.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/18/871763027_494:0:3167:2005_1920x0_80_0_0_1c5cebb898d54a175f81c7c48beafb6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, банки, корпорация мсп, банк россии, wildberries
Бизнес, Финансы, Банки, Корпорация МСП, Банк России, Wildberries
09:57 11.09.2026
 
МЭР и ЦБ запустили программу льготного кредитования предпринимателей

МЭР и ЦБ России запустили программу льготного кредитования пострадавших предпринимателей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Wildberries
Вывеска Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития и Банк России запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.
"Малые и средние предприятия, пострадавшие в результате атак на объекты группы "РВБ" (Объединенная компания Wildberries & Russ), могут получить льготные кредиты с господдержкой. Совокупный лимит программы, которую реализуют Минэкономразвития России, Банк России и Корпорация МСП, составляет 50 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
В Минэкономразвития уточнили, что средства в размере от 500 тысяч до 500 миллионов рублей предприниматели могут получить на пополнение оборотных средств, на текущие расходы. Срок кредита - 1,5 года.
"Ставка по программе равняется "ключевая ставка + 3%". При недостатке залогового обеспечения бизнесу доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП", - добавили в министерстве.
Как указали там, первые банки-участники программы начнут выдавать кредиты с 11 сентября. Ознакомиться с полным перечнем банков-участников программы можно на сайте Корпорации МСП. При этом о старте выдачи льготных кредитов необходимо уточнять непосредственно в кредитных организациях.
 
БизнесФинансыБанкиКорпорация МСПБанк РоссииWildberries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала