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МЭР и ЦБ запустили программу льготного кредитования предпринимателей
МЭР и ЦБ запустили программу льготного кредитования предпринимателей - 11.09.2026, ПРАЙМ
МЭР и ЦБ запустили программу льготного кредитования предпринимателей
Минэкономразвития и Банк России запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries, сообщила в пятницу... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T09:57+0300
2026-09-11T09:57+0300
2026-09-11T09:57+0300
бизнес
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития и Банк России запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries, сообщила в пятницу пресс-служба министерства. "Малые и средние предприятия, пострадавшие в результате атак на объекты группы "РВБ" (Объединенная компания Wildberries & Russ), могут получить льготные кредиты с господдержкой. Совокупный лимит программы, которую реализуют Минэкономразвития России, Банк России и Корпорация МСП, составляет 50 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В Минэкономразвития уточнили, что средства в размере от 500 тысяч до 500 миллионов рублей предприниматели могут получить на пополнение оборотных средств, на текущие расходы. Срок кредита - 1,5 года. "Ставка по программе равняется "ключевая ставка + 3%". При недостатке залогового обеспечения бизнесу доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП", - добавили в министерстве. Как указали там, первые банки-участники программы начнут выдавать кредиты с 11 сентября. Ознакомиться с полным перечнем банков-участников программы можно на сайте Корпорации МСП. При этом о старте выдачи льготных кредитов необходимо уточнять непосредственно в кредитных организациях.
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бизнес, финансы, банки, корпорация мсп, банк россии, wildberries
Бизнес, Финансы, Банки, Корпорация МСП, Банк России, Wildberries
МЭР и ЦБ запустили программу льготного кредитования предпринимателей
МЭР и ЦБ России запустили программу льготного кредитования пострадавших предпринимателей
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития и Банк России запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.
"Малые и средние предприятия, пострадавшие в результате атак на объекты группы "РВБ" (Объединенная компания Wildberries & Russ), могут получить льготные кредиты с господдержкой. Совокупный лимит программы, которую реализуют Минэкономразвития России, Банк России
и Корпорация МСП
, составляет 50 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
В Минэкономразвития уточнили, что средства в размере от 500 тысяч до 500 миллионов рублей предприниматели могут получить на пополнение оборотных средств, на текущие расходы. Срок кредита - 1,5 года.
"Ставка по программе равняется "ключевая ставка + 3%". При недостатке залогового обеспечения бизнесу доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП", - добавили в министерстве.
Как указали там, первые банки-участники программы начнут выдавать кредиты с 11 сентября. Ознакомиться с полным перечнем банков-участников программы можно на сайте Корпорации МСП. При этом о старте выдачи льготных кредитов необходимо уточнять непосредственно в кредитных организациях.