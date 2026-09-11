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Курс юаня к рублю сократил рост после решения ЦБ сохранить ключевую ставку
Курс юаня к рублю сократил рост после решения ЦБ сохранить ключевую ставку - 11.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю сократил рост после решения ЦБ сохранить ключевую ставку
Курс юаня к рублю сократил рост после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, следует из данных Московской биржи. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:49+0300
2026-09-11T13:49+0300
2026-09-11T13:49+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю сократил рост после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.45 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,55 рубля. До решения ЦБ юань рос на 5 копеек.
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Рынок, Финансы, РОССИЯ, юань, валюта, рубль, ключевая ставка, Банки
Курс юаня к рублю сократил рост после решения ЦБ сохранить ключевую ставку
Курс юаня к рублю сократил рост после решения ЦБ сохранить ключевую ставку