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Запад угрожает вторичными санкциями странам, защищающим свои интересы

Запад угрожает вторичными санкциями странам, защищающим свои интересы - 11.09.2026, ПРАЙМ

Запад угрожает вторичными санкциями странам, защищающим свои интересы

Запад применяет незаконные ограничения вместе с угрозами так называемых вторичных санкций против стран, которые не согласны действовать в чужих интересах, а... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T17:05+0300

2026-09-11T17:05+0300

2026-09-11T17:09+0300

мировая экономика

россия

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сша

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Запад применяет незаконные ограничения вместе с угрозами так называемых вторичных санкций против стран, которые не согласны действовать в чужих интересах, а защищают свои национальные интересы, заявил президент России Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "Предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда, а также применяются незаконные ограничения вместе с угрозами так называемых вторичных санкций против тех, кто не согласен действовать в чужих интересах, а защищает свои национальные интересы", - заявил Путин, комментируя действия Запада. Он подчеркнул, что в отношении России введено более 30 тысяч санкций, что почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Кроме того, в России неоднократно заявляли, что российская экономика растет, несмотря на санкции. Так, страна по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.

китай

сша

индия

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мировая экономика, россия, китай, сша, индия