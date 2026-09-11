https://1prime.ru/20260911/zarplata-873210365.html

Средняя зарплата в России превысила миллион рублей

Средняя зарплата в России превысила миллион рублей - 11.09.2026, ПРАЙМ

Средняя зарплата в России превысила миллион рублей

Морское пастбищное рыбоводство стало единственной сферой российской экономики, где средняя зарплата в первом полугодии превысила 1 миллион рублей, следует из... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T01:17+0300

2026-09-11T01:17+0300

2026-09-11T01:17+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873210365.jpg?1789078657

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Морское пастбищное рыбоводство стало единственной сферой российской экономики, где средняя зарплата в первом полугодии превысила 1 миллион рублей, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Морское пастбищное рыбоводство предполагает вылов рыбы, которая была выращена в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях. Сотрудники таких организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) в среднем в месяц получали 1,05 миллиона рублей. Более 500 тысяч рублей также зарабатывали занятые в компаниях по управлению ценными бумагами (681 тысяча), в сфере перестрахования (554 тысячи), а также управляющие инвестфондами (553 тысячи), страховщики рисков (526 тысяч) и сотрудники холдинговых компаний (514 тысяч). Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40