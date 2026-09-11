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Средняя зарплата в России превысила миллион рублей - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Средняя зарплата в России превысила миллион рублей
Средняя зарплата в России превысила миллион рублей - 11.09.2026, ПРАЙМ
Средняя зарплата в России превысила миллион рублей
Морское пастбищное рыбоводство стало единственной сферой российской экономики, где средняя зарплата в первом полугодии превысила 1 миллион рублей, следует из... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T01:17+0300
2026-09-11T01:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873210365.jpg?1789078657
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Морское пастбищное рыбоводство стало единственной сферой российской экономики, где средняя зарплата в первом полугодии превысила 1 миллион рублей, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Морское пастбищное рыбоводство предполагает вылов рыбы, которая была выращена в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях. Сотрудники таких организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) в среднем в месяц получали 1,05 миллиона рублей. Более 500 тысяч рублей также зарабатывали занятые в компаниях по управлению ценными бумагами (681 тысяча), в сфере перестрахования (554 тысячи), а также управляющие инвестфондами (553 тысячи), страховщики рисков (526 тысяч) и сотрудники холдинговых компаний (514 тысяч). Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
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01:17 11.09.2026
 
Средняя зарплата в России превысила миллион рублей

Средняя зарплата в морском рыбоводстве в I полугодии превысила миллион рублей

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Морское пастбищное рыбоводство стало единственной сферой российской экономики, где средняя зарплата в первом полугодии превысила 1 миллион рублей, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Морское пастбищное рыбоводство предполагает вылов рыбы, которая была выращена в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях. Сотрудники таких организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) в среднем в месяц получали 1,05 миллиона рублей.
Более 500 тысяч рублей также зарабатывали занятые в компаниях по управлению ценными бумагами (681 тысяча), в сфере перестрахования (554 тысячи), а также управляющие инвестфондами (553 тысячи), страховщики рисков (526 тысяч) и сотрудники холдинговых компаний (514 тысяч).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
 
 
 
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