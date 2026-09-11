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Засуха в Европе ставит под угрозу посев рапса в конце лета

Засуха в Европе ставит под угрозу посев рапса в конце лета - 11.09.2026, ПРАЙМ

Засуха в Европе ставит под угрозу посев рапса в конце лета

Засуха в некоторых европейских странах ставит под угрозу посев рапса в конце лета, что, несмотря на рост цен, вызывает сомнения относительно увеличения посевных | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:47+0300

2026-09-11T16:47+0300

2026-09-11T16:47+0300

сельское хозяйство

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Засуха в некоторых европейских странах ставит под угрозу посев рапса в конце лета, что, несмотря на рост цен, вызывает сомнения относительно увеличения посевных площадей этой культуры, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков. Как отмечает Рейтер, поскольку цены на рапс на бирже Euronext достигли 500 евро за тонну, ожидалось, что европейские фермеры вновь увеличат посевные площади. А по оценкам Еврокомиссии, на которые ссылается агентство, площадь уборки этой культуры в ЕС в 2026 году достигла восьмилетнего максимума, хотя объем производства сократился из-за снижения урожайности. "С точки зрения цены рапс окупается, даже если для его выращивания требуется много азотных удобрений и других ресурсов. К сожалению, условия для посева неблагоприятны, поэтому неопределенность сохраняется", - приводит Рейтер слова аналитика по сельскохозяйственным культурам Expana Винсента Браака (Vincent Braak). В частности, во Франции затянувшаяся засуха и нашествие полевых насекомых повысили вероятного того, что площади посевов рапса могут сократиться, указывает агентство. Надежды фермеров гаснут на фоне того, что в ближайшие две недели прогнозируется мало осадков. "Учитывая погодные условия, очевидно, что площадь посевов будет меньше, чем в прошлом году. Но вопрос, который задают все, - на сколько именно", - цитирует Рейтер аналитика Argus Максенса Девиллерса (Maxence Devillers). В Германии площади посевов должны остаться практически неизменными, несмотря на неутешительные прогнозы урожая 2026 года, добавляет агентство со ссылкой на немецкого аналитика. Он также добавил, что условия посева в стране были благоприятными, осадки были достаточными. В Польше, отмечает Рейтер, площади под рапс также могут остаться стабильными, поскольку перед посевом ожидаются осадки.

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сельское хозяйство, бизнес, франция, германия, польша, ес, argus