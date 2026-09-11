Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Засуха в Европе ставит под угрозу посев рапса в конце лета - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/zasuha-873242948.html
Засуха в Европе ставит под угрозу посев рапса в конце лета
Засуха в Европе ставит под угрозу посев рапса в конце лета - 11.09.2026, ПРАЙМ
Засуха в Европе ставит под угрозу посев рапса в конце лета
Засуха в некоторых европейских странах ставит под угрозу посев рапса в конце лета, что, несмотря на рост цен, вызывает сомнения относительно увеличения посевных | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:47+0300
2026-09-11T16:47+0300
сельское хозяйство
бизнес
франция
германия
польша
ес
argus
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873242948.jpg?1789134436
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Засуха в некоторых европейских странах ставит под угрозу посев рапса в конце лета, что, несмотря на рост цен, вызывает сомнения относительно увеличения посевных площадей этой культуры, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков. Как отмечает Рейтер, поскольку цены на рапс на бирже Euronext достигли 500 евро за тонну, ожидалось, что европейские фермеры вновь увеличат посевные площади. А по оценкам Еврокомиссии, на которые ссылается агентство, площадь уборки этой культуры в ЕС в 2026 году достигла восьмилетнего максимума, хотя объем производства сократился из-за снижения урожайности. "С точки зрения цены рапс окупается, даже если для его выращивания требуется много азотных удобрений и других ресурсов. К сожалению, условия для посева неблагоприятны, поэтому неопределенность сохраняется", - приводит Рейтер слова аналитика по сельскохозяйственным культурам Expana Винсента Браака (Vincent Braak). В частности, во Франции затянувшаяся засуха и нашествие полевых насекомых повысили вероятного того, что площади посевов рапса могут сократиться, указывает агентство. Надежды фермеров гаснут на фоне того, что в ближайшие две недели прогнозируется мало осадков. "Учитывая погодные условия, очевидно, что площадь посевов будет меньше, чем в прошлом году. Но вопрос, который задают все, - на сколько именно", - цитирует Рейтер аналитика Argus Максенса Девиллерса (Maxence Devillers). В Германии площади посевов должны остаться практически неизменными, несмотря на неутешительные прогнозы урожая 2026 года, добавляет агентство со ссылкой на немецкого аналитика. Он также добавил, что условия посева в стране были благоприятными, осадки были достаточными. В Польше, отмечает Рейтер, площади под рапс также могут остаться стабильными, поскольку перед посевом ожидаются осадки.
франция
германия
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, бизнес, франция, германия, польша, ес, argus
Сельское хозяйство, Бизнес, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, ЕС, Argus
16:47 11.09.2026
 
Засуха в Европе ставит под угрозу посев рапса в конце лета

Reuters: засуха в Европе ставит под угрозу посев рапса в конце лета

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Засуха в некоторых европейских странах ставит под угрозу посев рапса в конце лета, что, несмотря на рост цен, вызывает сомнения относительно увеличения посевных площадей этой культуры, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков.
Как отмечает Рейтер, поскольку цены на рапс на бирже Euronext достигли 500 евро за тонну, ожидалось, что европейские фермеры вновь увеличат посевные площади. А по оценкам Еврокомиссии, на которые ссылается агентство, площадь уборки этой культуры в ЕС в 2026 году достигла восьмилетнего максимума, хотя объем производства сократился из-за снижения урожайности.
"С точки зрения цены рапс окупается, даже если для его выращивания требуется много азотных удобрений и других ресурсов. К сожалению, условия для посева неблагоприятны, поэтому неопределенность сохраняется", - приводит Рейтер слова аналитика по сельскохозяйственным культурам Expana Винсента Браака (Vincent Braak).
В частности, во Франции затянувшаяся засуха и нашествие полевых насекомых повысили вероятного того, что площади посевов рапса могут сократиться, указывает агентство. Надежды фермеров гаснут на фоне того, что в ближайшие две недели прогнозируется мало осадков.
"Учитывая погодные условия, очевидно, что площадь посевов будет меньше, чем в прошлом году. Но вопрос, который задают все, - на сколько именно", - цитирует Рейтер аналитика Argus Максенса Девиллерса (Maxence Devillers).
В Германии площади посевов должны остаться практически неизменными, несмотря на неутешительные прогнозы урожая 2026 года, добавляет агентство со ссылкой на немецкого аналитика. Он также добавил, что условия посева в стране были благоприятными, осадки были достаточными.
В Польше, отмечает Рейтер, площади под рапс также могут остаться стабильными, поскольку перед посевом ожидаются осадки.
 
Сельское хозяйствоБизнесФРАНЦИЯГЕРМАНИЯПОЛЬШАЕСArgus
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала