Доллар теряет вес, и это может стать опасно

МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Доля доллара США в мировых валютных резервах опустилась до 57% — минимума за 30 лет. Дедолларизация перестала быть теоретической дискуссией и стала практикой. Разбираем, что стоит за цифрами и чем это грозит мировой экономике.Причина снижения доли американской валюты в резервах центробанков не только в геополитике, хотя именно она ускорила процесс. За последние 20 лет расстановка сил в мировом производстве заметно изменилась: Китай нарастил долю в глобальном выпуске товаров и услуг с 9% до 27%, в то время как США снизили — с 22% до 17%, ЕС — с 24% до 17%. Самый серьезный обвал пережила Япония — с 13% до 5%. Корея, Индия и Россия с начала нулевых сохранили свои позиции — 3%, 2% и 2% соответственно.Как видно, прежние гегемоны теряют вес и это меняет правила игры. Мир постепенно отказывается от валюты, которая десятилетиями считалась безальтернативной.Стагнирующие экономики все чаще используют нерыночные рычаги — санкции и эскалации в разных регионах. Логичный ответ стран под ограничениями — снижать торговые риски. Они переходят на расчеты в национальных валютах, а их центробанки замещают доллар в резервах валютами дружественных экономик и золотом.Заморозка российских ЗВР в долларах стала негативным прецедентом. Доллар перестал быть надежной защитой от потрясений — и это видят все.Товарооборот России и Китая почти полностью идет в рублях и юанях. Похожая тенденция, хоть и медленнее, — в странах БРИКС и большинстве экономик СНГ. Пограничная отметка, после которой возможны структурные сдвиги в западных экономиках, — 50% долларов в международных расчетах. При текущих темпах это может произойти уже в начале 2030-х.Немаловажной причиной является рекордный государственный долг США, который в августе 2026 года превысил 40 триллионов долларов. Держатели долларовых резервов все чаще задаются вопросом о долгосрочной кредитоспособности американской экономики.Кроме того, Центробанки фактически финансируют дефицит бюджета США через "инфляционный налог" — скрытую потерю покупательной способности своих резервов из-за инфляции.Главный риск дедолларизации — усиление геополитической эскалации. Эмитенты основных валют, прежде всего ФРС США, будут пытаться удержать доминирующее положение. Но процесс уже запущен, и остановить его санкциями не получится.При этом важно понимать, что речь идет не о мгновенном крахе доллара, а о постепенной и долгосрочной трансформации мировой финансовой системы. Доллар остается доминирующей валютой, но его монополия постепенно размывается, уступая место более диверсифицированной структуре резервов, в которой значительную роль начинает играть золото.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Доля доллара США в мировых валютных резервах опустилась до 57% — минимума за 30 лет. Дедолларизация перестала быть теоретической дискуссией и стала практикой. Разбираем, что стоит за цифрами и чем это грозит мировой экономике.
Причина снижения доли американской валюты в резервах центробанков не только в геополитике, хотя именно она ускорила процесс. За последние 20 лет расстановка сил в мировом производстве заметно изменилась: Китай нарастил долю в глобальном выпуске товаров и услуг с 9% до 27%, в то время как США снизили — с 22% до 17%, ЕС — с 24% до 17%. Самый серьезный обвал пережила Япония — с 13% до 5%. Корея, Индия и Россия с начала нулевых сохранили свои позиции — 3%, 2% и 2% соответственно.
Как видно, прежние гегемоны теряют вес и это меняет правила игры. Мир постепенно отказывается от валюты, которая десятилетиями считалась безальтернативной.
Стагнирующие экономики все чаще используют нерыночные рычаги — санкции и эскалации в разных регионах. Логичный ответ стран под ограничениями — снижать торговые риски. Они переходят на расчеты в национальных валютах, а их центробанки замещают доллар в резервах валютами дружественных экономик и золотом.
Заморозка российских ЗВР в долларах стала негативным прецедентом. Доллар перестал быть надежной защитой от потрясений — и это видят все.
Товарооборот России и Китая почти полностью идет в рублях и юанях. Похожая тенденция, хоть и медленнее, — в странах БРИКС и большинстве экономик СНГ. Пограничная отметка, после которой возможны структурные сдвиги в западных экономиках, — 50% долларов в международных расчетах. При текущих темпах это может произойти уже в начале 2030-х.
Немаловажной причиной является рекордный государственный долг США, который в августе 2026 года превысил 40 триллионов долларов. Держатели долларовых резервов все чаще задаются вопросом о долгосрочной кредитоспособности американской экономики.
Кроме того, Центробанки фактически финансируют дефицит бюджета США через "инфляционный налог" — скрытую потерю покупательной способности своих резервов из-за инфляции.
Главный риск дедолларизации — усиление геополитической эскалации. Эмитенты основных валют, прежде всего ФРС США, будут пытаться удержать доминирующее положение. Но процесс уже запущен, и остановить его санкциями не получится.
При этом важно понимать, что речь идет не о мгновенном крахе доллара, а о постепенной и долгосрочной трансформации мировой финансовой системы. Доллар остается доминирующей валютой, но его монополия постепенно размывается, уступая место более диверсифицированной структуре резервов, в которой значительную роль начинает играть золото.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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