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Аномальная жара снизила темпы экономического роста Франции

Аномальная жара снизила темпы экономического роста Франции - 11.09.2026, ПРАЙМ

Аномальная жара снизила темпы экономического роста Франции

Аномальная жара, накрывшая Францию в летний период, снизила темпы экономического роста республики на 0,1 процентного пункта, заявил глава центробанка Франции... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T10:43+0300

2026-09-11T10:43+0300

2026-09-11T10:43+0300

мировая экономика

франция

европа

испания

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 11 сен - ПРАЙМ. Аномальная жара, накрывшая Францию в летний период, снизила темпы экономического роста республики на 0,1 процентного пункта, заявил глава центробанка Франции Эммануэль Мулен. В эфире радиостанции RTL он отметил, что аномальная жара оказала влияние не только на сельское хозяйство, но также и на сектор строительства, так как высокие температуры усложнили проведение строительных работ на улице. "Следует иметь в виду, что это как минимум 0,1 процентного пункта (экономического роста – ред.)", - заявил глава ЦБ Франции. В июне Мулен в эфире радиостанции France Inter предупреждал, что аномальная жара негативно скажется на экономическом росте страны в среднесрочной перспективе. Европа летом столкнулась с одним из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Французские власти сообщали, что экономический ущерб из-за аномальной жары может составить от 10 до 15 миллиардов евро.

франция

европа

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мировая экономика, франция, европа, испания, эммануэль макрон