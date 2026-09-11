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Аномальная жара может привести к падению урожая яблок во Франции

Аномальная жара может привести к падению урожая яблок во Франции - 11.09.2026, ПРАЙМ

Аномальная жара может привести к падению урожая яблок во Франции

Накрывшая Францию аномальная жара и последовавшая за ней засуха могут привести к падению урожая яблок во Франции примерно на 30% по сравнению с 2025 годом,... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T12:26+0300

2026-09-11T12:26+0300

2026-09-11T12:26+0300

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европа

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ПАРИЖ, 11 сен - ПРАЙМ. Накрывшая Францию аномальная жара и последовавшая за ней засуха могут привести к падению урожая яблок во Франции примерно на 30% по сравнению с 2025 годом, сообщает радиостанция franceinfo со ссылкой на межпрофессиональный союз сидроделов Cidres de France. Ранее агентство АФП сообщало, что из-за аномальной жары и засухи производство картофеля во Франции в 2026 году снизится приблизительно на 23% в год. "Урожай яблок, сбор которого уже начался на нескольких французских фермах и продлится до декабря, в 2026 году будет "исторически низким" из-за волн жары и засухи. Таким образом, объем урожая должен сократиться примерно на 30% по сравнению с прошлым годом", - говорится в материале. Согласно информации Cidres de France, в этом году засуха нанесла серьезный ущерб 9 тысячам гектаров яблоневых садов во Франции. Из-за этого они могут принести менее 200 тысяч тонн яблок для производства сока и сидра, что на треть меньше, чем в 2025 году, отмечает радиостанция. "Нас ждет исторически низкий урожай — возможно, самый низкий за последние 15-20 лет… Рост цен (на продукцию из яблок – ред.) практически неизбежен, если мы хотим обеспечить достойную оплату труда производителей", - приводит franceinfo слова главы Cidres de France Жана-Луи Бенасси. Европа летом столкнулась с одним из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Французские власти сообщали, что экономический ущерб из-за аномальной жары может составить от 10 до 15 миллиардов евро.

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мировая экономика, франция, европа, испания, эммануэль макрон