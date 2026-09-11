https://1prime.ru/20260911/zhurnalist-873245895.html

Американский журналист рассказал об антироссийских настроениях в США

Американский журналист рассказал об антироссийских настроениях в США - 11.09.2026, ПРАЙМ

Американский журналист рассказал об антироссийских настроениях в США

Антироссийские настроения в американских традиционных СМИ создаются с огромным усилием и за большие деньги, однако независимые медиа, ставшие главным источником | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T17:57+0300

2026-09-11T17:57+0300

2026-09-11T17:57+0300

технологии

общество

сша

санкт-петербург

запад

владимир путин

new york times

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Антироссийские настроения в американских традиционных СМИ создаются с огромным усилием и за большие деньги, однако независимые медиа, ставшие главным источником информации для американцев, транслируют через соцсети позитивный образ России и пропагандируют правильные вещи, заявил в беседе с РИА Новости российский и американский журналист, основатель портала Russia Insider Чарльз Баусман. В ходе пресс-конференции ко 2-й Всемирной общественной ассамблее Народов Мира Баусман заявил, что традиционные американские СМИ, такие как газета New York Times, больше практически никто не читает, за исключением людей преклонного возраста. По его словам, основным источником информации в США стали независимые журналисты с площадками в соцсетях, которые контролируют уже около 80% медиаландшафта. В качестве примера он привел журналистку Кэндис Оуэнс, которая ранее посетила Россию и активно освещала это в соцсетях, и подчеркнул, что подобных журналистов в инфополе насчитываются сотни. "Надо понимать, что вот все эти антироссийские настроения, которые идут из Америки, они искусственные. И они создаются с огромным усилием и очень большими деньгами. Это река пропаганды, которая идет от этих старых СМИ. А если смотреть на новые СМИ, которые я описывал, 80 процентов, то, что люди смотрят, это пространство про Россию, про всю доброту, которая есть в мире и правильные вещи" - заявил Баусман агентству. В июне Оуэнс семьей в июне посетила Санкт-Петербург, где поучаствовала в Петербургском международном экономическом форуме. Там журналистка стала одним из спикеров на сессии, посвященной теме семьи, и посетила пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Позднее она поблагодарила россиян за теплый прием и заявила, что для нее было бы честью стать "мостом" между христианами Запада и Востока.

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технологии, общество , сша, санкт-петербург, запад, владимир путин, new york times