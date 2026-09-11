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Зумеры не угрожают росту российской экономики, заявила Набиуллина

Зумеры не угрожают росту российской экономики, заявила Набиуллина - 11.09.2026, ПРАЙМ

Зумеры не угрожают росту российской экономики, заявила Набиуллина

Зумеры не угрожают росту российской экономики и производительности труда: тенденция к сокращению продолжительности рабочей недели, но с кратно большей... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:28+0300

2026-09-11T16:28+0300

2026-09-11T16:28+0300

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Зумеры не угрожают росту российской экономики и производительности труда: тенденция к сокращению продолжительности рабочей недели, но с кратно большей производительностью началась не вчера, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Нет, не угрожают. На самом деле, на наш взгляд, проблема не в отработанных часах, а в том, как качественно эти часы отработаны, в производительности труда", - сказала Набиуллина на пресс-конференции. "Если посмотреть на историю, мы же видим, что тенденция к тому, чтобы постепенно сокращалась продолжительность рабочей недели, началась не вчера", - ответила она вопрос, не угрожают ли росту экономики РФ и производительности труда предпочтения зумеров работать четыре дня в неделю и желательно на удаленке. Люди сейчас работают гораздо меньше, чем 200 и 100 лет назад, но с кратно большей производительностью. У зумеров в этом плане даже, может быть, преимущество, отметила Набиуллина. "Они выросли в цифровой среде, среде технологий, это их естественная среда. Я это вижу по тем молодым людям, которые работают у нас в Центральном банке. Это очень ценные сотрудники, которыми мы очень дорожим", - сказала глава ЦБ. Ранее глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ-2026 ответил на вопросы "норм" или "стрем". В ходе опроса, он заявил, что удаленку считает "стремом". Также Костин считает "стремом" игнорировать сообщения от руководства после 18:00. "Норм", по мнению главы ВТБ, - высокая зарплата на старте карьеры.

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россия, эльвира набиуллина, андрей костин, втб, банк россии, центральные банки