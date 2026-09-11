Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зумеры не угрожают росту российской экономики, заявила Набиуллина - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/zumera-873241706.html
Зумеры не угрожают росту российской экономики, заявила Набиуллина
Зумеры не угрожают росту российской экономики, заявила Набиуллина - 11.09.2026, ПРАЙМ
Зумеры не угрожают росту российской экономики, заявила Набиуллина
Зумеры не угрожают росту российской экономики и производительности труда: тенденция к сокращению продолжительности рабочей недели, но с кратно большей... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:28+0300
2026-09-11T16:28+0300
россия
эльвира набиуллина
андрей костин
втб
банк россии
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873241706.jpg?1789133335
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Зумеры не угрожают росту российской экономики и производительности труда: тенденция к сокращению продолжительности рабочей недели, но с кратно большей производительностью началась не вчера, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Нет, не угрожают. На самом деле, на наш взгляд, проблема не в отработанных часах, а в том, как качественно эти часы отработаны, в производительности труда", - сказала Набиуллина на пресс-конференции. "Если посмотреть на историю, мы же видим, что тенденция к тому, чтобы постепенно сокращалась продолжительность рабочей недели, началась не вчера", - ответила она вопрос, не угрожают ли росту экономики РФ и производительности труда предпочтения зумеров работать четыре дня в неделю и желательно на удаленке. Люди сейчас работают гораздо меньше, чем 200 и 100 лет назад, но с кратно большей производительностью. У зумеров в этом плане даже, может быть, преимущество, отметила Набиуллина. "Они выросли в цифровой среде, среде технологий, это их естественная среда. Я это вижу по тем молодым людям, которые работают у нас в Центральном банке. Это очень ценные сотрудники, которыми мы очень дорожим", - сказала глава ЦБ. Ранее глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ-2026 ответил на вопросы "норм" или "стрем". В ходе опроса, он заявил, что удаленку считает "стремом". Также Костин считает "стремом" игнорировать сообщения от руководства после 18:00. "Норм", по мнению главы ВТБ, - высокая зарплата на старте карьеры.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, эльвира набиуллина, андрей костин, втб, банк россии, центральные банки
РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Андрей Костин, ВТБ, Банк России, центральные банки
16:28 11.09.2026
 
Зумеры не угрожают росту российской экономики, заявила Набиуллина

Набиуллина: тенденция к сокращению продолжительности рабочей недели началась не вчера

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Зумеры не угрожают росту российской экономики и производительности труда: тенденция к сокращению продолжительности рабочей недели, но с кратно большей производительностью началась не вчера, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Нет, не угрожают. На самом деле, на наш взгляд, проблема не в отработанных часах, а в том, как качественно эти часы отработаны, в производительности труда", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
"Если посмотреть на историю, мы же видим, что тенденция к тому, чтобы постепенно сокращалась продолжительность рабочей недели, началась не вчера", - ответила она вопрос, не угрожают ли росту экономики РФ и производительности труда предпочтения зумеров работать четыре дня в неделю и желательно на удаленке.
Люди сейчас работают гораздо меньше, чем 200 и 100 лет назад, но с кратно большей производительностью. У зумеров в этом плане даже, может быть, преимущество, отметила Набиуллина.
"Они выросли в цифровой среде, среде технологий, это их естественная среда. Я это вижу по тем молодым людям, которые работают у нас в Центральном банке. Это очень ценные сотрудники, которыми мы очень дорожим", - сказала глава ЦБ.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ-2026 ответил на вопросы "норм" или "стрем". В ходе опроса, он заявил, что удаленку считает "стремом". Также Костин считает "стремом" игнорировать сообщения от руководства после 18:00. "Норм", по мнению главы ВТБ, - высокая зарплата на старте карьеры.
 
РОССИЯЭльвира НабиуллинаАндрей КостинВТББанк Россиицентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала