Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали о самых выгодных и бесполезных домашних заготовках - 12.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260912/lebedinskaya-873082291.html
Россиянам рассказали о самых выгодных и бесполезных домашних заготовках
Россиянам рассказали о самых выгодных и бесполезных домашних заготовках - 12.09.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о самых выгодных и бесполезных домашних заготовках
Экономика домашних заготовок ("закатывания банок") в 2026 году претерпела изменения. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В... | 12.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-12T03:03+0300
2026-09-12T03:03+0300
бизнес
огородничество
дача
эксклюзив
заготовки
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866502071_0:65:3409:1983_1920x0_80_0_0_b27b14574454ef6eb975a5c82f443dea.jpg
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Экономика домашних заготовок ("закатывания банок") в 2026 году претерпела изменения. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, из-за роста цен на сахар, крышки и энергоносители, а также переоценки стоимости личного времени, подход сместился от "заготавливать все подряд" к выборочной и осознанной экономии.Абсолютным лидером по экономии остается квашеная капуста. Приготовление трехлитровой банки дома обойдется примерно в 100 рублей, тогда как магазинный аналог стоит около 990 рублей. Экономия очевидна и достигает 89%. К тому же капуста не требует варки, что дополнительно снижает расходы на электроэнергию или газ."Выгодно солить огурцы. Домашняя банка объемом 3 литра будет стоить около 250 рублей, из которых 200 рублей — это сами огурцы, а остальное — соль, укроп, чеснок и хрен", - говорит Лебединская.В розничной сети за такую же банку просят уже больше 1000 рублей. Экономия составляет 76%, то есть почти 800 рублей с каждой банки. Однако с помидорами ситуация скромнее: себестоимость домашней заготовки — 406 рублей против 712 рублей в магазине, выгода здесь всего 43%.При этом классическое варенье остается вне конкуренции: литр домашнего сливового или смородинового лакомства обходится примерно в 100 рублей, тогда как магазинное (с желирующими добавками) стоит около 600 рублей.Но есть и продукты, которые эксперт советует не готовить самостоятельно. Компоты теряют витамины при варке, а замороженные ягоды зимой обходятся дешевле и полезнее. То же касается сложных салатов, домашнего кетчупа и майонеза.Особого внимания заслуживает кабачковая икра. По самому простому рецепту (три килограмма кабачков, два килограмма помидоров, по килограмму моркови и лука) себестоимость литровой банки составляет около 60 рублей, в магазине качественная икра стоит 80–130 рублей. Однако экономия на десяти банках составит всего 200–700 рублей, что, по словам Лебединской, "не окупает полдня, проведенного у плиты".
https://1prime.ru/20250917/opros-862371575.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866502071_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_d9eed295bd9f2e4ff8da39808509f922.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, огородничество, дача, эксклюзив, заготовки
Бизнес, огородничество, дача, Эксклюзив, заготовки
03:03 12.09.2026
 
Россиянам рассказали о самых выгодных и бесполезных домашних заготовках

Эксперт Лебединская: лидером по экономии является квашеная капуста

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗаготовка помидоров
Заготовка помидоров - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Экономика домашних заготовок ("закатывания банок") в 2026 году претерпела изменения. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, из-за роста цен на сахар, крышки и энергоносители, а также переоценки стоимости личного времени, подход сместился от "заготавливать все подряд" к выборочной и осознанной экономии.
Абсолютным лидером по экономии остается квашеная капуста. Приготовление трехлитровой банки дома обойдется примерно в 100 рублей, тогда как магазинный аналог стоит около 990 рублей. Экономия очевидна и достигает 89%. К тому же капуста не требует варки, что дополнительно снижает расходы на электроэнергию или газ.
"Выгодно солить огурцы. Домашняя банка объемом 3 литра будет стоить около 250 рублей, из которых 200 рублей — это сами огурцы, а остальное — соль, укроп, чеснок и хрен", - говорит Лебединская.
В розничной сети за такую же банку просят уже больше 1000 рублей. Экономия составляет 76%, то есть почти 800 рублей с каждой банки. Однако с помидорами ситуация скромнее: себестоимость домашней заготовки — 406 рублей против 712 рублей в магазине, выгода здесь всего 43%.
Опрос показал, сколько россиян регулярно делают заготовки на зиму
17 сентября 2025, 07:46
При этом классическое варенье остается вне конкуренции: литр домашнего сливового или смородинового лакомства обходится примерно в 100 рублей, тогда как магазинное (с желирующими добавками) стоит около 600 рублей.
Но есть и продукты, которые эксперт советует не готовить самостоятельно. Компоты теряют витамины при варке, а замороженные ягоды зимой обходятся дешевле и полезнее. То же касается сложных салатов, домашнего кетчупа и майонеза.
Особого внимания заслуживает кабачковая икра. По самому простому рецепту (три килограмма кабачков, два килограмма помидоров, по килограмму моркови и лука) себестоимость литровой банки составляет около 60 рублей, в магазине качественная икра стоит 80–130 рублей. Однако экономия на десяти банках составит всего 200–700 рублей, что, по словам Лебединской, "не окупает полдня, проведенного у плиты".
 
БизнесогородничестводачаЭксклюзивзаготовки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала