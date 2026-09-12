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Россиянам рассказали о самых выгодных и бесполезных домашних заготовках

Россиянам рассказали о самых выгодных и бесполезных домашних заготовках - 12.09.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о самых выгодных и бесполезных домашних заготовках

Экономика домашних заготовок ("закатывания банок") в 2026 году претерпела изменения. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В... | 12.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-12T03:03+0300

2026-09-12T03:03+0300

2026-09-12T03:03+0300

бизнес

огородничество

дача

эксклюзив

заготовки

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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Экономика домашних заготовок ("закатывания банок") в 2026 году претерпела изменения. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, из-за роста цен на сахар, крышки и энергоносители, а также переоценки стоимости личного времени, подход сместился от "заготавливать все подряд" к выборочной и осознанной экономии.Абсолютным лидером по экономии остается квашеная капуста. Приготовление трехлитровой банки дома обойдется примерно в 100 рублей, тогда как магазинный аналог стоит около 990 рублей. Экономия очевидна и достигает 89%. К тому же капуста не требует варки, что дополнительно снижает расходы на электроэнергию или газ."Выгодно солить огурцы. Домашняя банка объемом 3 литра будет стоить около 250 рублей, из которых 200 рублей — это сами огурцы, а остальное — соль, укроп, чеснок и хрен", - говорит Лебединская.В розничной сети за такую же банку просят уже больше 1000 рублей. Экономия составляет 76%, то есть почти 800 рублей с каждой банки. Однако с помидорами ситуация скромнее: себестоимость домашней заготовки — 406 рублей против 712 рублей в магазине, выгода здесь всего 43%.При этом классическое варенье остается вне конкуренции: литр домашнего сливового или смородинового лакомства обходится примерно в 100 рублей, тогда как магазинное (с желирующими добавками) стоит около 600 рублей.Но есть и продукты, которые эксперт советует не готовить самостоятельно. Компоты теряют витамины при варке, а замороженные ягоды зимой обходятся дешевле и полезнее. То же касается сложных салатов, домашнего кетчупа и майонеза.Особого внимания заслуживает кабачковая икра. По самому простому рецепту (три килограмма кабачков, два килограмма помидоров, по килограмму моркови и лука) себестоимость литровой банки составляет около 60 рублей, в магазине качественная икра стоит 80–130 рублей. Однако экономия на десяти банках составит всего 200–700 рублей, что, по словам Лебединской, "не окупает полдня, проведенного у плиты".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, огородничество, дача, эксклюзив, заготовки