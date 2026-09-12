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"В 10 раз дороже". Горожане готовы переплатить за встречу с друзьями

"В 10 раз дороже". Горожане готовы переплатить за встречу с друзьями - 12.09.2026, ПРАЙМ

"В 10 раз дороже". Горожане готовы переплатить за встречу с друзьями

Горожане все чаще отказываются от традиции спонтанных походов в гости и домашних посиделок на кухне в пользу встреч в кафе. Как рассказал агентству "Прайм"... | 12.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-12T02:02+0300

2026-09-12T02:02+0300

2026-09-12T02:02+0300

бизнес

общество

кафе

встреча

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МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Горожане все чаще отказываются от традиции спонтанных походов в гости и домашних посиделок на кухне в пользу встреч в кафе. Как рассказал агентству "Прайм" совладелец Группы Родина Антон Винер, проведенное исследование показало, что 44% жителей крупных городов предпочтет провести время с друзьями в кафе или ресторане, чем пригласит их к себе. Еще 16% респондентов и вовсе не хочет впускать кого-либо в свое личное пространство и согласны переплатить, чем встречать гостей.При этом перенос быстрой встречи из квартиры в общественные места - удовольствие не из дешевых. Если домашние посиделки с чаем и пряниками обойдется в символические 500 рублей, то средний чек за вечер в кафе вполне может приблизиться к 5 тысячам рублей. Основными причинами нежелания принимать гостей дома горожане называют нехватку времени и сил на подготовку (около трети опрошенных), а также дефицит свободного места (8%)."Круг приглашенных при этом остается узким: более половины опрошенных зовут домой только членов семьи и близких друзей, 28% готовы видеть коллег, и лишь 12% рады любому знакомому", - говорит Винер.Спонтанные визиты без предупреждения обрадуют лишь 12% участников опроса. Большинство (68%) относятся к таким ситуациям спокойно, а каждый пятый признался, что будет нервничать и сердиться. Чаще всего для домашних встреч выбирают вечер (64%), днем гостей принимают 36%.Самым популярным ответом о частоте домашних посиделок стал вариант "пару раз в месяц" (52%). Еще 20% собираются только по праздникам, 8% — несколько раз в неделю, а 16% делают это редко, предпочитая встречи вне дома. При этом сами россияне тоже нечасто ходят в гости: 40% делают это несколько раз в месяц, более трети — по праздникам.Более половины опрошенных отметили, что стали бы чаще видеться с друзьями при наличии удобной инфраструктуры поблизости. В связи с этим особую востребованность получают кафе и рестораны в шаговой доступности. Таким образом, гости становятся не только более редкими, но и более дорогими, заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , кафе, встреча