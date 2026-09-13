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Ошибка частного инвестора: чей портфель в зоне риска - 13.09.2026, ПРАЙМ
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Ошибка частного инвестора: чей портфель в зоне риска
Ошибка частного инвестора: чей портфель в зоне риска - 13.09.2026, ПРАЙМ
Ошибка частного инвестора: чей портфель в зоне риска
В последние годы количество частных инвесторов на Московской бирже неуклонно растет. Увеличивается и количество доступной информации о рынке, различных... | 13.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-13T05:05+0300
2026-09-13T05:05+0300
мнения аналитиков
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873199273.jpg?1789265105
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В последние годы количество частных инвесторов на Московской бирже неуклонно растет. Увеличивается и количество доступной информации о рынке, различных инструментах и стратегиях. Несмотря на это, среди инвесторов по-прежнему распространены некоторые заблуждения относительно работы на бирже.Оценка активов: ловушка усредненияОдно из типичных заблуждений — некорректная оценка привлекательности того или иного актива, в частности акций. Вместо анализа финансовой отчетности, мультипликаторов, ситуации в отрасли и рыночного цикла инвесторы пытаются покупать подешевевшие активы, попадая в ловушку усреднения цены. Попытка сыграть на понижение после сильного роста акции также чревата убытками. Часто рынок правильно оценивает перспективы того или иного актива, и если причины роста или падения обоснованы, тренд вполне может продолжаться и далее.Плечевые инструменты: две крайностиСущественно увеличить волатильность портфеля и подвергнуть его избыточному риску может "легкомысленное" отношение к некоторым классам активов. В первую очередь это плечевые инструменты — фьючерсы. В связи с тем, что для покупки или продажи фьючерсного контракта необходимо лишь гарантийное обеспечение, а сама позиция в разы больше, многие, особенно начинающие участники рынка, воспринимают это как возможность быстро увеличить свой капитал и недооценивают главное — влияние движения цены "не в ту сторону" на свой портфель.Другая крайность заключается в том, что инвесторы категорически не используют заемные средства, хотя в некоторых случаях стратегии с фьючерсами даже снижают общий риск по портфелю. Различные арбитражные конструкции, хеджирующие позиции, carry trade — это всё варианты комфортного использования "плеча". И всё же реализовывать такие идеи лучше при поддержке профессионала и только инвесторам с агрессивным риск-профилем.Облигации: не такие безопасные, как кажетсяОднако и среди, казалось бы, консервативных инструментов есть ряд рискованных, хотя для некоторых инвесторов это неочевидно. Речь об облигациях, которые принято относить к низкорисковым активам, но это далеко не так. Высокодоходные облигации, субординированные выпуски, низколиквидные истории и даже длинные облигации федерального займа (ОФЗ) при неверной изначальной оценке горизонта инвестирования — всё это может создавать избыточный риск и приводить клиента к убыткам.При выборе облигаций важно обращать внимание не только на рейтинг, узнаваемость эмитента и тем более не только на доходность. Нужно анализировать макроэкономическую ситуацию, желательно иметь понимание о финансовых показателях компании и придерживаться принципов диверсификации и подбора бумаг исходя из сроков инвестирования.От грамотно сформированной стратегии и корректной оценки горизонтов инвестирования зависит половина успеха.Автор: Екатерина Канивец, персональный брокер инвестбанка "Синара"
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Екатерина Канивец
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, инвестиции
Мнения аналитиков, инвестиции
05:05 13.09.2026
 
Ошибка частного инвестора: чей портфель в зоне риска

Брокер Канивец назвала типичные ошибки частных инвесторов, бьющие по портфелю

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Персональный брокер Инвестбанка Синара Екатерина Канивец
Екатерина Канивец
Персональный брокер инвестбанка "Синара"
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В последние годы количество частных инвесторов на Московской бирже неуклонно растет. Увеличивается и количество доступной информации о рынке, различных инструментах и стратегиях. Несмотря на это, среди инвесторов по-прежнему распространены некоторые заблуждения относительно работы на бирже.

Оценка активов: ловушка усреднения

Одно из типичных заблуждений — некорректная оценка привлекательности того или иного актива, в частности акций. Вместо анализа финансовой отчетности, мультипликаторов, ситуации в отрасли и рыночного цикла инвесторы пытаются покупать подешевевшие активы, попадая в ловушку усреднения цены. Попытка сыграть на понижение после сильного роста акции также чревата убытками. Часто рынок правильно оценивает перспективы того или иного актива, и если причины роста или падения обоснованы, тренд вполне может продолжаться и далее.

Плечевые инструменты: две крайности

Существенно увеличить волатильность портфеля и подвергнуть его избыточному риску может "легкомысленное" отношение к некоторым классам активов. В первую очередь это плечевые инструменты — фьючерсы. В связи с тем, что для покупки или продажи фьючерсного контракта необходимо лишь гарантийное обеспечение, а сама позиция в разы больше, многие, особенно начинающие участники рынка, воспринимают это как возможность быстро увеличить свой капитал и недооценивают главное — влияние движения цены "не в ту сторону" на свой портфель.
Другая крайность заключается в том, что инвесторы категорически не используют заемные средства, хотя в некоторых случаях стратегии с фьючерсами даже снижают общий риск по портфелю. Различные арбитражные конструкции, хеджирующие позиции, carry trade — это всё варианты комфортного использования "плеча". И всё же реализовывать такие идеи лучше при поддержке профессионала и только инвесторам с агрессивным риск-профилем.

Облигации: не такие безопасные, как кажется

Однако и среди, казалось бы, консервативных инструментов есть ряд рискованных, хотя для некоторых инвесторов это неочевидно. Речь об облигациях, которые принято относить к низкорисковым активам, но это далеко не так. Высокодоходные облигации, субординированные выпуски, низколиквидные истории и даже длинные облигации федерального займа (ОФЗ) при неверной изначальной оценке горизонта инвестирования — всё это может создавать избыточный риск и приводить клиента к убыткам.
При выборе облигаций важно обращать внимание не только на рейтинг, узнаваемость эмитента и тем более не только на доходность. Нужно анализировать макроэкономическую ситуацию, желательно иметь понимание о финансовых показателях компании и придерживаться принципов диверсификации и подбора бумаг исходя из сроков инвестирования.
От грамотно сформированной стратегии и корректной оценки горизонтов инвестирования зависит половина успеха.
Автор: Екатерина Канивец, персональный брокер инвестбанка "Синара"

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