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Ошибка частного инвестора: чей портфель в зоне риска

Ошибка частного инвестора: чей портфель в зоне риска - 13.09.2026, ПРАЙМ

Ошибка частного инвестора: чей портфель в зоне риска

В последние годы количество частных инвесторов на Московской бирже неуклонно растет. Увеличивается и количество доступной информации о рынке, различных... | 13.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-13T05:05+0300

2026-09-13T05:05+0300

2026-09-13T05:05+0300

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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В последние годы количество частных инвесторов на Московской бирже неуклонно растет. Увеличивается и количество доступной информации о рынке, различных инструментах и стратегиях. Несмотря на это, среди инвесторов по-прежнему распространены некоторые заблуждения относительно работы на бирже.Оценка активов: ловушка усредненияОдно из типичных заблуждений — некорректная оценка привлекательности того или иного актива, в частности акций. Вместо анализа финансовой отчетности, мультипликаторов, ситуации в отрасли и рыночного цикла инвесторы пытаются покупать подешевевшие активы, попадая в ловушку усреднения цены. Попытка сыграть на понижение после сильного роста акции также чревата убытками. Часто рынок правильно оценивает перспективы того или иного актива, и если причины роста или падения обоснованы, тренд вполне может продолжаться и далее.Плечевые инструменты: две крайностиСущественно увеличить волатильность портфеля и подвергнуть его избыточному риску может "легкомысленное" отношение к некоторым классам активов. В первую очередь это плечевые инструменты — фьючерсы. В связи с тем, что для покупки или продажи фьючерсного контракта необходимо лишь гарантийное обеспечение, а сама позиция в разы больше, многие, особенно начинающие участники рынка, воспринимают это как возможность быстро увеличить свой капитал и недооценивают главное — влияние движения цены "не в ту сторону" на свой портфель.Другая крайность заключается в том, что инвесторы категорически не используют заемные средства, хотя в некоторых случаях стратегии с фьючерсами даже снижают общий риск по портфелю. Различные арбитражные конструкции, хеджирующие позиции, carry trade — это всё варианты комфортного использования "плеча". И всё же реализовывать такие идеи лучше при поддержке профессионала и только инвесторам с агрессивным риск-профилем.Облигации: не такие безопасные, как кажетсяОднако и среди, казалось бы, консервативных инструментов есть ряд рискованных, хотя для некоторых инвесторов это неочевидно. Речь об облигациях, которые принято относить к низкорисковым активам, но это далеко не так. Высокодоходные облигации, субординированные выпуски, низколиквидные истории и даже длинные облигации федерального займа (ОФЗ) при неверной изначальной оценке горизонта инвестирования — всё это может создавать избыточный риск и приводить клиента к убыткам.При выборе облигаций важно обращать внимание не только на рейтинг, узнаваемость эмитента и тем более не только на доходность. Нужно анализировать макроэкономическую ситуацию, желательно иметь понимание о финансовых показателях компании и придерживаться принципов диверсификации и подбора бумаг исходя из сроков инвестирования.От грамотно сформированной стратегии и корректной оценки горизонтов инвестирования зависит половина успеха.Автор: Екатерина Канивец, персональный брокер инвестбанка "Синара"

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Екатерина Канивец https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/0e/872311779_510:0:2558:2048_100x100_80_0_0_6980adce0a94ec2a016d60f508a09139.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Екатерина Канивец https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/0e/872311779_510:0:2558:2048_100x100_80_0_0_6980adce0a94ec2a016d60f508a09139.jpg

мнения аналитиков, инвестиции