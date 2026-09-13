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Названа самая затратная статья в "дачной корзине" 2026 года

Названа самая затратная статья в "дачной корзине" 2026 года - 13.09.2026, ПРАЙМ

Названа самая затратная статья в "дачной корзине" 2026 года

Сезон 2026 стал одним из самых затратных для владельцев дач за последние годы. Согласно последнему опросу финансового маркетплейса "Выберу.ру", 38% россиян за... | 13.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-13T02:02+0300

2026-09-13T02:02+0300

2026-09-13T02:02+0300

эксклюзив

дача

дачные работы

бизнес

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Сезон 2026 стал одним из самых затратных для владельцев дач за последние годы. Согласно последнему опросу финансового маркетплейса "Выберу.ру", 38% россиян за последний год увеличили траты на обустройство загородных участков. Еще 42% сохранили расходы на прежнем уровне, и лишь пятая часть опрошенных смогла урезать бюджет. Как рассказал агентству "Прайм" директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин, в среднем дачники готовы закладывать на улучшение жилищных условий около 74 тысяч рублей в год.Основной удар по карману владельцев участков нанес рост цен на топливо. Бензин АИ-92, который используется в триммерах и мотокосах, подорожал за год на 26,5%. Этим летом в Московском регионе ситуация усугубилась еще и дефицитом: на заправках вводили ограничения на отпуск топлива в канистры."Кроме того, резко выросла стоимость самих емкостей для хранения ГСМ. 20-литровые канистры на маркетплейсах подорожали более чем вдвое, с 2,6 до 5,5 тысяч рублей. Поэтому дачникам целесообразно присмотреться к электрическим триммерам, чтобы снизить зависимость от горючего", - отмечает Кутьин.Строительные материалы тоже выросли в цене, хотя и не так стремительно, как топливо. Общий индекс цен производителей с начала года вырос почти на 7%. В качестве одной из причин - повышение НДС с 1 января. Если в прошлом году на ремонт забора или возведение теплицы уходило около 70 тысяч рублей, то сейчас аналогичный набор материалов обойдется на 7–10% дороже. При этом спрос на стройматериалы для частных лиц падает, что говорит о попытках дачников экономить.В отличие от стройматериалов, семена газонной травы практически не подорожали — рост цен составил символические 0–5%. Ряд производителей сознательно заморозил цены на уровне прошлого сезона. Однако саженцы плодовых кустарников прибавили в цене около 8–12%, что сопоставимо с общей инфляцией. В этих условиях можно посоветовать владельцам участков присмотреться к обмену посадочным материалом с соседями, чтобы сэкономить на этой статье бюджета.В 2027 году затраты на содержание дачи могут вырасти еще на 6–8%. Главный риск — повторение топливного дефицита, который может добавить к стоимости ГСМ еще 15–20%. "Чтобы минимизировать расходы, рекомендуется закупать стройматериалы и саженцы уже осенью и зимой, пока цены не выросли перед весенним сезоном, а также активнее использовать компостирование и золу в качестве удобрений вместо покупных смесей", - заключает аналитик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, дача, дачные работы, бизнес