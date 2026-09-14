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"Позитивный сигнал": аналитики оценили рост российских акций

"Позитивный сигнал": аналитики оценили рост российских акций - 14.09.2026, ПРАЙМ

"Позитивный сигнал": аналитики оценили рост российских акций

Российский рынок акций завершил торги понедельника уверенным ростом на фоне дорожающей нефти и позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T20:00+0300

2026-09-14T20:00+0300

2026-09-14T20:00+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги понедельника уверенным ростом на фоне дорожающей нефти и позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 3,51%, до 2361,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,01%, до 865,63 пункта, индекс РТС - на 3,41%, до 881,93 пункта. Заявления президента США Дональда Трампа заметно ускорили рост индекса ближе к завершению основных торгов. Ранее в понедельник Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.27 мск дорожал на 2,64%, до 107,37 доллара за баррель. "В качестве основного драйвера такой динамики выступили стремительно растущие цены на энергоресурсы, оказавшие заметную поддержку компаниям нефтегазового сектора. Инвесторы отыгрывали и последние геополитические новости", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Новую неделю российский рынок акций начал хорошим ростом к месячным максимумам. В авангарде сегодня были бумаги нефтегазового сектора - они отыгрывали рост мировых цен на энергоносители при относительной слабости рубля. Нейтральное пятничное решение ЦБ по ключевой ставке оказалось быстро отыграно. Общим позитивом для сентимента в отношении рублевых активов остаются сигналы о подвижках на дипломатическом фронте", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Сегодняшний рост акций не был бы таким выраженным без участия бумаг "Газпрома", рассказал Александр Фетисов из Россельхозбанка. "Отчетность за первое полугодие показывает поступательное и системное улучшение финансового состояния газового монополиста, а текущие ценовые уровни и одни из самых низких мультипликаторов в отрасли позволяют в какой-то степени игнорировать неопределенность в перспективе выплаты дивидендов", - добавил он. Лидеры роста и падения "Безусловным "хедлайнером" сегодняшнего дня среди отраслевых индексов стал индекс нефти и газа, где лидировали акции "Роснефти" (+7,97%), активно догоняющие акции "Лукойла" и "Татнефти". Акции "Роснефти" довольно легко преодолели "трудный" уровень в районе 360 рублей и фактически открыли себе дорогу на 420 рублей, с возможной остановкой в районе 375 рублей", - рассказал Фетисов. Также в лидерах роста - акции "Озона" (+6,42%), "Газпрома" (+6,02%), "Новатэка" (+5,23%), "Лукойла" (+5,17%). Лидерами понижения оказались акции ГК "Самолет" (-8%), скорее всего, из-за снижения интереса инвесторов к сектору недвижимости в преддверии будущего делистинга акций крупного аналога эмитента - группы "ПИК", отметила Наталья Мильчакова из Freedom Global. Также в лидерах снижения - акции "Фармсинтеза" (-1,68%), "Мосэнерго" (-0,67%), "Генетико" (-0,54%), "Полюса" (-0,52%). Прогнозы Смирнов ожидает, что завтра индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2250-2350 пунктов. "В целом пока рано говорить о полноценном переломе тренда на рынке - текущий уровень в 2330-2350 пунктов кажется достаточно устойчивым, но его преодоление прибавит надежд на достижение 2400 пунктов, откуда уже может начаться настоящий восстановительный рост, особенно если он будет подкреплен позитивной новостной повесткой", - делится Фетисов.

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рынок, торги, сша, украина, дональд трамп, мосбиржа, акции, россия