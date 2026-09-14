https://1prime.ru/20260914/analitiki-873258852.html
Рынок сдал позиции
Рынок сдал позиции - 14.09.2026, ПРАЙМ
Рынок сдал позиции
Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы просел на 1,21%, до 2281,04 пункта. Индекс РТС опустился на 1,10%, до 852,84 пункта. Индекс... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T08:17+0300
2026-09-14T08:17+0300
2026-09-14T08:17+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы просел на 1,21%, до 2281,04 пункта. Индекс РТС опустился на 1,10%, до 852,84 пункта. Индекс гособлигаций RGBI упал на 0,74%, до 112,97 пункта.Рубль завершил пятницу без существенных изменений. Доллар США вырос на 0,05%, до 84,21 рубля, евро снизился на 0,11%, до 97,64 рубля, юань прибавил 0,19%, до 12,54 рубля. Мы ожидаем, что на текущей неделе курс стабилизируется в диапазоне 83–86 рублей за доллар США.Нефтяной рынок в пятницу скорректировался вниз после недельного роста: ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 104,51 доллара за баррель. Снижение происходило, несмотря на сообщения о том, что хуситы получили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, а Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода "Восток — Запад" после атак беспилотников.Ключевым фактором давления стали новости о возможных переговорах: министры иностранных дел стран Ближнего Востока пытаются заключить временное соглашение с Ираном для регулирования судоходства через Ормузский пролив. По нашим оценкам, при дальнейшей эскалации конфликта котировки могут уйти к 110–115 долларам за баррель, однако дипломатические договорённости способны увести Brent ниже 95 долларов.Заседание Банка России стало ключевым событием пятницы, 11 сентября. Регулятор ожидаемо сохранил ставку на уровне 14%, однако тональность комментариев оказалась жёстче: предметно рассматривалась только пауза, снижение содержательно не обсуждалось. Банк России отметил, что проинфляционные риски выросли. Дополнительное давление будут оказывать вторичные эффекты ближневосточного конфликта, которые, по мнению регулятора, являются проинфляционными.Мы ожидаем до конца 2026 года одного снижения ставки на 50 базисных пунктов или двух шагов по 25 базисных пунктов — до 13,5%. Однако не исключаем завершения года на текущем уровне в случае усиления инфляционного давления из-за топливного коллапса и внешних шоков.Мы считаем, что индекс Мосбиржи на этой неделе продолжит торговаться в диапазоне 2250–2350 пунктов с потенциалом движения к его верхней границе. Позитивный геополитический фон и стабилизация нефтяных цен выше 100 долларов за баррель способны дополнительно поддержать котировки.Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
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Дмитрий Вишневский
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Дмитрий Вишневский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Вишневский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg
рынок, акции, торги, мнения аналитиков, сша, мосбиржа, банк россии, ртс, саудовская аравия, ближний восток
Рынок, Акции, Торги, Мнения аналитиков, США, Мосбиржа, Банк России, РТС, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК