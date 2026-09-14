https://1prime.ru/20260914/anthropic-873285749.html
Anthropic планирует провести IPO в 2026 году, пишет Axios
Anthropic планирует провести IPO в 2026 году, пишет Axios - 14.09.2026, ПРАЙМ
Anthropic планирует провести IPO в 2026 году, пишет Axios
Технологическая компания в сфере ИИ Anthropic по-прежнему планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2026 году, несмотря на общественное... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:58+0300
2026-09-14T18:58+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Технологическая компания в сфере ИИ Anthropic по-прежнему планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2026 году, несмотря на общественное беспокойство о безопасности искусственного интеллекта, сообщил информационный портал Axios со ссылкой на источники. "Anthropic, вероятно, по-прежнему планирует выйти на биржу в 2026 году, несмотря на то, что тема безопасности ИИ стремительно захватывает общественное внимание", - сообщает Axios. Портал указывает, что в соцсетях высказывались предположения о том, что компания хочет подождать из-за новых вопросов о безопасности в сфере ИИ. Однако Anthropic может рассматривать IPO как способ повышения безопасности за счет прозрачности, которую обеспечивает статус публичной компании, пишет портал. Отмечается, что Anthropic пообещала провести независимую экспертизу своей продукции и намекнула на возможную задержку выпуска новых моделей по этой причине. При этом портал пишет, что, несмотря на проверку, компания стремится провести IPO в текущем году. Axios подчеркивает, что еще одним аргументом в пользу скорого IPO является то, что до Anthropic процедуру уже провели технологические компании Alphabet и SpaceX. Портал добавляет, что "умеренный темп" проведения IPO может сократить расходы Anthropic на вычислительные мощности и тем самым улучшить финансовые показатели компании. На прошедших выходных глава компании Дарио Амодей заявил, что мощные модели искусственного интеллекта способны обходить попытки людей остановить их работу, а также призвал замедлить разработку более мощных моделей ИИ из соображений безопасности. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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технологии, сан-франциско, alphabet, spacex
Технологии, Сан-Франциско, Alphabet, SpaceX
Anthropic планирует провести IPO в 2026 году, пишет Axios
Axios: Anthropic проведет IPO в 2026 году, несмотря на беспокойство о безопасности ИИ
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Технологическая компания в сфере ИИ Anthropic по-прежнему планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2026 году, несмотря на общественное беспокойство о безопасности искусственного интеллекта, сообщил информационный портал Axios со ссылкой на источники.
"Anthropic, вероятно, по-прежнему планирует выйти на биржу в 2026 году, несмотря на то, что тема безопасности ИИ стремительно захватывает общественное внимание", - сообщает Axios.
Портал указывает, что в соцсетях высказывались предположения о том, что компания хочет подождать из-за новых вопросов о безопасности в сфере ИИ. Однако Anthropic может рассматривать IPO как способ повышения безопасности за счет прозрачности, которую обеспечивает статус публичной компании, пишет портал.
Отмечается, что Anthropic пообещала провести независимую экспертизу своей продукции и намекнула на возможную задержку выпуска новых моделей по этой причине. При этом портал пишет, что, несмотря на проверку, компания стремится провести IPO в текущем году.
Axios подчеркивает, что еще одним аргументом в пользу скорого IPO является то, что до Anthropic процедуру уже провели технологические компании Alphabet и SpaceX. Портал добавляет, что "умеренный темп" проведения IPO может сократить расходы Anthropic на вычислительные мощности и тем самым улучшить финансовые показатели компании.
На прошедших выходных глава компании Дарио Амодей заявил, что мощные модели искусственного интеллекта способны обходить попытки людей остановить их работу, а также призвал замедлить разработку более мощных моделей ИИ из соображений безопасности.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.