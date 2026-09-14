Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Apple представила iOS 27 - 14.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260914/apple-873291518.html
Apple представила iOS 27
Apple представила iOS 27 - 14.09.2026, ПРАЙМ
Apple представила iOS 27
Apple представила новую версию операционной системы iOS 27, которая дает пользователям доступ к голосовому помощнику Siri с искусственным интеллектом, а также к | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T21:10+0300
2026-09-14T21:18+0300
технологии
apple
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873291518.jpg?1789409933
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Apple представила новую версию операционной системы iOS 27, которая дает пользователям доступ к голосовому помощнику Siri с искусственным интеллектом, а также к настройкам внешнего вида "жидкого стекла", следует из пресс-релиза компании. "Siri AI, новое поколение интеллектуальных технологий Apple, мощные средства родительского контроля и обширный набор программных улучшений с сегодняшнего дня начинают постепенно внедряться в iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, а также на других платформах Apple", - говорится в сообщении. О запуске Siri AI компания сообщила еще в июне, сообщив, что она станет доступна в iOS 27. Apple отмечает, что новая версия голосового помощника способна понимать личный контекст в сообщениях, электронных письмах, фотографиях и других материалах, чтобы помочь пользователям найти то, что им нужно в данный момент. Siri также теперь может отвечать на вопросы, связанные с контентом на экране пользователя, а также обращаться к интернету для получения актуальной информации. Кроме того, Siri AI интегрирована в камеру на iPhone, что позволяет получать информацию о том, что находится перед пользователями, а также выполнять на основе этих данных определенные действия. В настоящее время Siri AI доступна на английском языке, в октябре появится поддержка французского, японского, корейского, португальского и испанского языков. В рамках iOS 27 Apple также добавила настройки дизайна "жидкого стекла", и пользователи могут подстроить внешний вид устройства по своему усмотрению - от сверхпрозрачного экрана до полностью тонированного режима. Новая версия ОС Apple также представляет пользователям набор новых функций родительского контроля. Родители теперь могут пользоваться такими функциями, как "Безопасность общения", которая обнаруживает и блокирует жестокий контент. Кроме того, измененная функция "Экранное время" позволяет пользователям видеть среднее время использования устройства детьми, а также самые популярные приложения. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, apple
Технологии, Apple
21:10 14.09.2026 (обновлено: 21:18 14.09.2026)
 
Apple представила iOS 27

Apple представила iOS 27 с ИИ-помощником Siri

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Apple представила новую версию операционной системы iOS 27, которая дает пользователям доступ к голосовому помощнику Siri с искусственным интеллектом, а также к настройкам внешнего вида "жидкого стекла", следует из пресс-релиза компании.
"Siri AI, новое поколение интеллектуальных технологий Apple, мощные средства родительского контроля и обширный набор программных улучшений с сегодняшнего дня начинают постепенно внедряться в iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, а также на других платформах Apple", - говорится в сообщении.
О запуске Siri AI компания сообщила еще в июне, сообщив, что она станет доступна в iOS 27.
Apple отмечает, что новая версия голосового помощника способна понимать личный контекст в сообщениях, электронных письмах, фотографиях и других материалах, чтобы помочь пользователям найти то, что им нужно в данный момент. Siri также теперь может отвечать на вопросы, связанные с контентом на экране пользователя, а также обращаться к интернету для получения актуальной информации.
Кроме того, Siri AI интегрирована в камеру на iPhone, что позволяет получать информацию о том, что находится перед пользователями, а также выполнять на основе этих данных определенные действия.
В настоящее время Siri AI доступна на английском языке, в октябре появится поддержка французского, японского, корейского, португальского и испанского языков.
В рамках iOS 27 Apple также добавила настройки дизайна "жидкого стекла", и пользователи могут подстроить внешний вид устройства по своему усмотрению - от сверхпрозрачного экрана до полностью тонированного режима.
Новая версия ОС Apple также представляет пользователям набор новых функций родительского контроля. Родители теперь могут пользоваться такими функциями, как "Безопасность общения", которая обнаруживает и блокирует жестокий контент. Кроме того, измененная функция "Экранное время" позволяет пользователям видеть среднее время использования устройства детьми, а также самые популярные приложения.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
 
ТехнологииApple
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала