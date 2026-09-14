https://1prime.ru/20260914/apple-873291518.html

Apple представила iOS 27

Apple представила iOS 27 - 14.09.2026, ПРАЙМ

Apple представила iOS 27

Apple представила новую версию операционной системы iOS 27, которая дает пользователям доступ к голосовому помощнику Siri с искусственным интеллектом, а также к | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T21:10+0300

2026-09-14T21:10+0300

2026-09-14T21:18+0300

технологии

apple

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Apple представила новую версию операционной системы iOS 27, которая дает пользователям доступ к голосовому помощнику Siri с искусственным интеллектом, а также к настройкам внешнего вида "жидкого стекла", следует из пресс-релиза компании. "Siri AI, новое поколение интеллектуальных технологий Apple, мощные средства родительского контроля и обширный набор программных улучшений с сегодняшнего дня начинают постепенно внедряться в iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, а также на других платформах Apple", - говорится в сообщении. О запуске Siri AI компания сообщила еще в июне, сообщив, что она станет доступна в iOS 27. Apple отмечает, что новая версия голосового помощника способна понимать личный контекст в сообщениях, электронных письмах, фотографиях и других материалах, чтобы помочь пользователям найти то, что им нужно в данный момент. Siri также теперь может отвечать на вопросы, связанные с контентом на экране пользователя, а также обращаться к интернету для получения актуальной информации. Кроме того, Siri AI интегрирована в камеру на iPhone, что позволяет получать информацию о том, что находится перед пользователями, а также выполнять на основе этих данных определенные действия. В настоящее время Siri AI доступна на английском языке, в октябре появится поддержка французского, японского, корейского, португальского и испанского языков. В рамках iOS 27 Apple также добавила настройки дизайна "жидкого стекла", и пользователи могут подстроить внешний вид устройства по своему усмотрению - от сверхпрозрачного экрана до полностью тонированного режима. Новая версия ОС Apple также представляет пользователям набор новых функций родительского контроля. Родители теперь могут пользоваться такими функциями, как "Безопасность общения", которая обнаруживает и блокирует жестокий контент. Кроме того, измененная функция "Экранное время" позволяет пользователям видеть среднее время использования устройства детьми, а также самые популярные приложения. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, apple