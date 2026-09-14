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Поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября
Поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября - 14.09.2026, ПРАЙМ
Поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября
Поставки российского газа в Армению будут временно приостановлены с 15 по 25 сентября из-за планово-профилактических работ на территории России, сообщает... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T09:48+0300
2026-09-14T09:48+0300
газ
россия
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иран
газпром
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ЕРЕВАН, 14 сен - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Армению будут временно приостановлены с 15 по 25 сентября из-за планово-профилактических работ на территории России, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения". "В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу",- говорится в сообщении. Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений — за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.
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Газ, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ИРАН, Газпром, Газпром Армения
09:48 14.09.2026
 
Поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября

"Газпром Армения": поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября

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ЕРЕВАН, 14 сен - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Армению будут временно приостановлены с 15 по 25 сентября из-за планово-профилактических работ на территории России, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".
"В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений — за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.
 
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