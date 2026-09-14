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Банк "Инго" подал иск к структурам Globaltruck на 1 миллиард рублей

Банк "Инго" подал иск к структурам Globaltruck на 1 миллиард рублей - 14.09.2026, ПРАЙМ

Банк "Инго" подал иск к структурам Globaltruck на 1 миллиард рублей

Банк "Инго" (прежнее название – "Ингосстрах банк") направил в арбитражный суд Москвы исковое заявление к структурам транспортной группы "Монополия" с суммой... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T16:39+0300

2026-09-14T16:39+0300

2026-09-14T16:42+0300

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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Банк "Инго" (прежнее название – "Ингосстрах банк") направил в арбитражный суд Москвы исковое заявление к структурам транспортной группы "Монополия" с суммой исковых требований свыше 1 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 11 сентября и к рассмотрению пока не принят. Ответчиками в нем указаны екатеринбургское АО "Лорри", основная операционная компания грузоперевозчика Globaltruck, а также петербургские ООО "Монополия", ООО "Монополия Файненшл Сервисес", ООО "Фортис", ООО "Монополия. Онлайн" и ООО "Монополия Инвестмент". Основания исковых требований пока не сообщаются. В настоящее время арбитражный суд Свердловской области рассматривает заявление Сбербанка о банкротстве компании "Лорри". Ее основной долг перед заявителем – более 492 миллионов рублей. Обоснованность заявления судом пока не проверена. Globaltruck - один из крупнейших автомобильных грузовых перевозчиков России. Осуществляет перевозки по российским и международным маршрутам, а также оказывает услуги экспедирования грузов. Контрольный пакет акций принадлежит ГК "Монополия". Собственные активы компании составляют более 1200 тягачей в эксплуатации.

свердловская область

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бизнес, финансы, банки, свердловская область, globaltruck, сбербанк