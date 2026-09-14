https://1prime.ru/20260914/bespilotniki-873283109.html

"Скорость имеет значение". На Западе испугались нового оружия России

"Скорость имеет значение". На Западе испугались нового оружия России - 14.09.2026, ПРАЙМ

"Скорость имеет значение". На Западе испугались нового оружия России

Россия начала применять новое поколение реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5", которые быстрее, сложнее и труднее перехватить, чем предыдущие модели, пишет... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T18:04+0300

2026-09-14T18:04+0300

2026-09-14T18:04+0300

вооружения

оружие

россия

украина

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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россия начала применять новое поколение реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5", которые быстрее, сложнее и труднее перехватить, чем предыдущие модели, пишет The i Paper."В отличие от винтовых дронов, эти боеприпасы летят слишком быстро для мобильных огневых групп и существующих дронов-перехватчиков Украины", — заявил заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий (FDD) Джон Харди.По его словам, если "Герани-2" и "Герберы" сбиваются более чем в 90% случаев, то "Герань-4/5" — лишь примерно в 60%, что вынуждает Украину использовать более дорогие и дефицитные зенитные ракеты.По данным издания, "Герань-4" и "Герань-5" отличаются более высокой скоростью и улучшенной аэродинамикой по сравнению с предшественниками."Скорость имеет решающее значение, поскольку эти средства поражения начинают превосходить возможности некоторых имеющихся у Украины перехватчиков", — подчеркнули журналисты.Они подчеркнули, что речь идет не просто об увеличении масштабов применения дронов, а о значительной эволюции подходов российских вооруженных сил к использованию и разработке беспилотных систем.

https://1prime.ru/20260911/iran-873247309.html

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оружие, россия, украина