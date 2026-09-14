https://1prime.ru/20260914/bespilotniki-873283109.html
"Скорость имеет значение". На Западе испугались нового оружия России
"Скорость имеет значение". На Западе испугались нового оружия России - 14.09.2026, ПРАЙМ
"Скорость имеет значение". На Западе испугались нового оружия России
Россия начала применять новое поколение реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5", которые быстрее, сложнее и труднее перехватить, чем предыдущие модели, пишет... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:04+0300
2026-09-14T18:04+0300
2026-09-14T18:04+0300
вооружения
оружие
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/0e/873282847_0:402:2926:2048_1920x0_80_0_0_081024bd2bc6b707f21fcbc0a18baecd.jpg
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россия начала применять новое поколение реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5", которые быстрее, сложнее и труднее перехватить, чем предыдущие модели, пишет The i Paper."В отличие от винтовых дронов, эти боеприпасы летят слишком быстро для мобильных огневых групп и существующих дронов-перехватчиков Украины", — заявил заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий (FDD) Джон Харди.По его словам, если "Герани-2" и "Герберы" сбиваются более чем в 90% случаев, то "Герань-4/5" — лишь примерно в 60%, что вынуждает Украину использовать более дорогие и дефицитные зенитные ракеты.По данным издания, "Герань-4" и "Герань-5" отличаются более высокой скоростью и улучшенной аэродинамикой по сравнению с предшественниками."Скорость имеет решающее значение, поскольку эти средства поражения начинают превосходить возможности некоторых имеющихся у Украины перехватчиков", — подчеркнули журналисты.Они подчеркнули, что речь идет не просто об увеличении масштабов применения дронов, а о значительной эволюции подходов российских вооруженных сил к использованию и разработке беспилотных систем.
https://1prime.ru/20260911/iran-873247309.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/0e/873282847_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_37902369971beb711c50e3c4174e00d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оружие, россия, украина
Вооружения, ОРУЖИЕ, РОССИЯ, УКРАИНА
"Скорость имеет значение". На Западе испугались нового оружия России
The i Paper: Россия начала применять новое поколение реактивных дронов модели "Герань"
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ.
Россия начала применять новое поколение реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5", которые быстрее, сложнее и труднее перехватить, чем предыдущие модели, пишет The i Paper
.
"В отличие от винтовых дронов, эти боеприпасы летят слишком быстро для мобильных огневых групп и существующих дронов-перехватчиков Украины", — заявил заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий (FDD) Джон Харди.
По его словам, если "Герани-2" и "Герберы" сбиваются более чем в 90% случаев, то "Герань-4/5" — лишь примерно в 60%, что вынуждает Украину
использовать более дорогие и дефицитные зенитные ракеты.
По данным издания, "Герань-4" и "Герань-5" отличаются более высокой скоростью и улучшенной аэродинамикой по сравнению с предшественниками.
"Скорость имеет решающее значение, поскольку эти средства поражения начинают превосходить возможности некоторых имеющихся у Украины перехватчиков", — подчеркнули журналисты.
Они подчеркнули, что речь идет не просто об увеличении масштабов применения дронов, а о значительной эволюции подходов российских вооруженных сил к использованию и разработке беспилотных систем.
"Больше не неуязвимы": Иран испытал новое оружие против США