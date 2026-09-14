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"Скорость имеет значение". На Западе испугались нового оружия России - 14.09.2026, ПРАЙМ
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"Скорость имеет значение". На Западе испугались нового оружия России
"Скорость имеет значение". На Западе испугались нового оружия России - 14.09.2026, ПРАЙМ
"Скорость имеет значение". На Западе испугались нового оружия России
Россия начала применять новое поколение реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5", которые быстрее, сложнее и труднее перехватить, чем предыдущие модели, пишет... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:04+0300
2026-09-14T18:04+0300
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оружие
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россия начала применять новое поколение реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5", которые быстрее, сложнее и труднее перехватить, чем предыдущие модели, пишет The i Paper."В отличие от винтовых дронов, эти боеприпасы летят слишком быстро для мобильных огневых групп и существующих дронов-перехватчиков Украины", — заявил заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий (FDD) Джон Харди.По его словам, если "Герани-2" и "Герберы" сбиваются более чем в 90% случаев, то "Герань-4/5" — лишь примерно в 60%, что вынуждает Украину использовать более дорогие и дефицитные зенитные ракеты.По данным издания, "Герань-4" и "Герань-5" отличаются более высокой скоростью и улучшенной аэродинамикой по сравнению с предшественниками."Скорость имеет решающее значение, поскольку эти средства поражения начинают превосходить возможности некоторых имеющихся у Украины перехватчиков", — подчеркнули журналисты.Они подчеркнули, что речь идет не просто об увеличении масштабов применения дронов, а о значительной эволюции подходов российских вооруженных сил к использованию и разработке беспилотных систем.
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оружие, россия, украина
Вооружения, ОРУЖИЕ, РОССИЯ, УКРАИНА
18:04 14.09.2026
 
"Скорость имеет значение". На Западе испугались нового оружия России

The i Paper: Россия начала применять новое поколение реактивных дронов модели "Герань"

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународная выставка беспилотных авиационных систем "Дрон Экспо" в Казани
Международная выставка беспилотных авиационных систем Дрон Экспо в Казани - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россия начала применять новое поколение реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5", которые быстрее, сложнее и труднее перехватить, чем предыдущие модели, пишет The i Paper.
"В отличие от винтовых дронов, эти боеприпасы летят слишком быстро для мобильных огневых групп и существующих дронов-перехватчиков Украины", — заявил заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий (FDD) Джон Харди.
По его словам, если "Герани-2" и "Герберы" сбиваются более чем в 90% случаев, то "Герань-4/5" — лишь примерно в 60%, что вынуждает Украину использовать более дорогие и дефицитные зенитные ракеты.
По данным издания, "Герань-4" и "Герань-5" отличаются более высокой скоростью и улучшенной аэродинамикой по сравнению с предшественниками.
"Скорость имеет решающее значение, поскольку эти средства поражения начинают превосходить возможности некоторых имеющихся у Украины перехватчиков", — подчеркнули журналисты.
Они подчеркнули, что речь идет не просто об увеличении масштабов применения дронов, а о значительной эволюции подходов российских вооруженных сил к использованию и разработке беспилотных систем.
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