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Рейсы малой авиации начнут делать промежуточную посадку в Биробиджане
Рейсы малой авиации начнут делать промежуточную посадку в Биробиджане - 14.09.2026, ПРАЙМ
Рейсы малой авиации начнут делать промежуточную посадку в Биробиджане
Рейсы малой авиации на маршруте Хабаровск - Амурзет начнут делать промежуточную посадку в Биробиджане, сообщает правительство Еврейской автономной области... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T09:09+0300
2026-09-14T09:09+0300
2026-09-14T09:09+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - ПРАЙМ. Рейсы малой авиации на маршруте Хабаровск - Амурзет начнут делать промежуточную посадку в Биробиджане, сообщает правительство Еврейской автономной области (ЕАО).
Площадку для приема воздушных судов на маршруте Амурзет - Биробиджан - Хабаровск готовят к запуску в региональном центре ЕАО. На участке проведено межевание, получены согласования Минтранса и Минфина России.
"Запуск нового участка позволит включить областной центр (Биробиджан - ред.) в действующее субсидируемое авиасообщение и сделать поездки между отдаленными территориями ЕАО и Хабаровском доступнее", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Еврейской АО.
Отмечается, что после запуска в городе площадки для приема воздушных судов, маршрут Хабаровск - Амурзет запланировано выполнять с промежуточной посадкой в Биробиджане. Площадка будет расположена в черте города, а для запуска регулярных рейсов Росавиация подготовила проект постановления правительства России.
Параллельно Еврейская автономная область планирует создание воздушной сети в регионе. Для этого планируется построить посадочные площадки в Облучье и Ленинском, а также реконструировать площадку в Амурзете.
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бизнес, россия, хабаровск, минфин, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровск, Минфин, Росавиация
Рейсы малой авиации начнут делать промежуточную посадку в Биробиджане
Рейсы малой авиации начнут делать промежуточную посадку в Биробиджане
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - ПРАЙМ. Рейсы малой авиации на маршруте Хабаровск - Амурзет начнут делать промежуточную посадку в Биробиджане, сообщает правительство Еврейской автономной области (ЕАО).
Площадку для приема воздушных судов на маршруте Амурзет - Биробиджан - Хабаровск готовят к запуску в региональном центре ЕАО. На участке проведено межевание, получены согласования Минтранса и Минфина России.
"Запуск нового участка позволит включить областной центр (Биробиджан - ред.) в действующее субсидируемое авиасообщение и сделать поездки между отдаленными территориями ЕАО и Хабаровском доступнее", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Еврейской АО.
Отмечается, что после запуска в городе площадки для приема воздушных судов, маршрут Хабаровск - Амурзет запланировано выполнять с промежуточной посадкой в Биробиджане. Площадка будет расположена в черте города, а для запуска регулярных рейсов Росавиация подготовила проект постановления правительства России.
Параллельно Еврейская автономная область планирует создание воздушной сети в регионе. Для этого планируется построить посадочные площадки в Облучье и Ленинском, а также реконструировать площадку в Амурзете.