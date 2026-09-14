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Рейсы малой авиации начнут делать промежуточную посадку в Биробиджане

Рейсы малой авиации начнут делать промежуточную посадку в Биробиджане - 14.09.2026, ПРАЙМ

Рейсы малой авиации начнут делать промежуточную посадку в Биробиджане

Рейсы малой авиации на маршруте Хабаровск - Амурзет начнут делать промежуточную посадку в Биробиджане, сообщает правительство Еврейской автономной области... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T09:09+0300

2026-09-14T09:09+0300

2026-09-14T09:09+0300

бизнес

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - ПРАЙМ. Рейсы малой авиации на маршруте Хабаровск - Амурзет начнут делать промежуточную посадку в Биробиджане, сообщает правительство Еврейской автономной области (ЕАО). Площадку для приема воздушных судов на маршруте Амурзет - Биробиджан - Хабаровск готовят к запуску в региональном центре ЕАО. На участке проведено межевание, получены согласования Минтранса и Минфина России. "Запуск нового участка позволит включить областной центр (Биробиджан - ред.) в действующее субсидируемое авиасообщение и сделать поездки между отдаленными территориями ЕАО и Хабаровском доступнее", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Еврейской АО. Отмечается, что после запуска в городе площадки для приема воздушных судов, маршрут Хабаровск - Амурзет запланировано выполнять с промежуточной посадкой в Биробиджане. Площадка будет расположена в черте города, а для запуска регулярных рейсов Росавиация подготовила проект постановления правительства России. Параллельно Еврейская автономная область планирует создание воздушной сети в регионе. Для этого планируется построить посадочные площадки в Облучье и Ленинском, а также реконструировать площадку в Амурзете.

хабаровск

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бизнес, россия, хабаровск, минфин, росавиация