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Московская биржа с 14 сентября переносит начало основной торговой сессии

Московская биржа с 14 сентября переносит начало основной торговой сессии - 14.09.2026, ПРАЙМ

Московская биржа с 14 сентября переносит начало основной торговой сессии

Московская биржа с 14 сентября переносит начало основной торговой сессии на фондовом, срочном, валютном рынках и рынке драгоценных металлов на 9.00 с 10.00 мск. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T00:17+0300

2026-09-14T00:17+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с 14 сентября переносит начало основной торговой сессии на фондовом, срочном, валютном рынках и рынке драгоценных металлов на 9.00 с 10.00 мск. Таким образом, время проведения основной торговой сессии будет увеличено на один час и составит 10 часов. Расчет и публикация основных индексов Московской биржи также сдвигаются на один час и будут стартовать с 9.00 мск. До понедельника основная торговая сессия на ключевых рынках Московской биржи начиналась с 10.00 мск. При этом с 7.00 мск на фондовом и срочном рынках проходит утренняя торговая сессия. Биржа сократит ее продолжительность и перенесет дополнительный час в основную торговую сессию. Торговое время на валютном рынке и рынке драгоценных металлов увеличится на час. Торги в выходные дни на фондовом и срочном рынках будут по-прежнему проводиться с 9.50 до 19.00 мск (9.50-10.00 мск - аукцион открытия).

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рынок, торги