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Биржи США снижаются на опасениях за сферу ИИ - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Биржи США снижаются на опасениях за сферу ИИ
Биржи США снижаются на опасениях за сферу ИИ - 14.09.2026, ПРАЙМ
Биржи США снижаются на опасениях за сферу ИИ
Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник, давление оказывают опасения относительно сферы искусственного интеллекта, следует из данных торгов и... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:51+0300
2026-09-14T17:51+0300
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сша
dow jones
xai
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник, давление оказывают опасения относительно сферы искусственного интеллекта, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 17.29 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,46% относительно предыдущего закрытия - до 52 330,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,02%, до 26 063,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,76%, до 7598,69 пункта. Инвесторы оценивают новости ИИ-сектора. На прошедших выходных глава еще одного разработчика искусственного интеллекта, компании Anthropic, Дарио Амодей заявил, что мощные модели искусственного интеллекта способны обходить попытки людей остановить их работу. Он также призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания xAI, а также Сэм Альтман, глава Open AI, уже выразили согласие с этой идеей. "Если это действительно приведет к некоторому замедлению темпов роста и пересмотру расходов на ИИ, то это будет иметь последствия для экономики и некоторых важных секторов фондового рынка, поскольку, по сути, мы развивались быстрыми темпами именно за счет инвестиций в ИИ", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика ⁠Interactive Brokers Стива Сосника (Steve Sosnick). Определенное давление на американские фондовые индексы может оказывать также рост мировых цен на нефть. В понедельник Brent и WTI дорожают на 4-4,5%, в ходе торгов дня показатели приближались к отметкам 110 и 105 долларов за баррель соответственно.
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рынок, сша, dow jones, xai, nasdaq composite
Рынок, США, Dow Jones, xAI, Nasdaq Composite
17:51 14.09.2026
 
Биржи США снижаются на опасениях за сферу ИИ

Биржи США закрылись снижением на опасениях по поводу сферы ИИ

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник, давление оказывают опасения относительно сферы искусственного интеллекта, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 17.29 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,46% относительно предыдущего закрытия - до 52 330,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,02%, до 26 063,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,76%, до 7598,69 пункта.
Инвесторы оценивают новости ИИ-сектора. На прошедших выходных глава еще одного разработчика искусственного интеллекта, компании Anthropic, Дарио Амодей заявил, что мощные модели искусственного интеллекта способны обходить попытки людей остановить их работу. Он также призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности.
Американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания xAI, а также Сэм Альтман, глава Open AI, уже выразили согласие с этой идеей.
"Если это действительно приведет к некоторому замедлению темпов роста и пересмотру расходов на ИИ, то это будет иметь последствия для экономики и некоторых важных секторов фондового рынка, поскольку, по сути, мы развивались быстрыми темпами именно за счет инвестиций в ИИ", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика ⁠Interactive Brokers Стива Сосника (Steve Sosnick).
Определенное давление на американские фондовые индексы может оказывать также рост мировых цен на нефть. В понедельник Brent и WTI дорожают на 4-4,5%, в ходе торгов дня показатели приближались к отметкам 110 и 105 долларов за баррель соответственно.
 
РынокСШАDow JonesxAINasdaq Composite
 
 
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