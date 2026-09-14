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Бизнес стал чаще командировать сотрудников в Вологодскую область

Бизнес стал чаще командировать сотрудников в Вологодскую область - 14.09.2026, ПРАЙМ

Бизнес стал чаще командировать сотрудников в Вологодскую область

Российский бизнес этим летом отправлял своих сотрудников в командировки в Вологодскую область на 13% чаще, чем в аналогичном периоде годом ранее, рассказали РИА | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T10:16+0300

2026-09-14T10:16+0300

2026-09-14T10:16+0300

бизнес

россия

вологодская область

чувашия

амурская область

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российский бизнес этим летом отправлял своих сотрудников в командировки в Вологодскую область на 13% чаще, чем в аналогичном периоде годом ранее, рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе бронирования деловых поездок "Островок Командировки". "Отмечаем Вологодскую область - количество заказов деловых туристов здесь выросло на 13% год к году", - выяснили в сервисе, проанализировав бронирования за лето текущего и прошлого годов. По данным сервиса, на 11% увеличился спрос на командировки в Ульяновскую область, Чувашию и Амурскую область. В Коми и Иркутской области рост бронирований размещения составил 10%, в Мордовии и Пензенской области - 8%, в Тверской области - 5%. "На 4% - в Алтайском крае. В Республике Башкортостан и Красноярском крае показатель увеличился на 3% в каждом регионе", - добавили в сервисе. В список десяти регионов, куда российские компании чаще всего командировали сотрудников, этим летом традиционно вошли Москва и Санкт-Петербург, а также Татарстан, Московская, Свердловская, Нижегородская и Новосибирская области, Краснодарский край, Ростовская область и Башкирия. Аналитики выяснили, что заметно чаще, чем в прошлом летнем сезоне, в деловые поездки ездили работники организаций из сферы производства. "Помимо производственного сектора, наиболее активно в деловые поездки отправляли представителей компаний из сферы торговли, а также IT и консалтинга", - заключили в сервисе. Средняя стоимость забронированной ночи в российских регионах для командированных в этот период составила 9 тысяч рублей.

вологодская область

чувашия

амурская область

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бизнес, россия, вологодская область, чувашия, амурская область