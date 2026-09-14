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Саудовская Аравия запросила у Британии военную помощь в Йемене, пишут СМИ - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Саудовская Аравия запросила у Британии военную помощь в Йемене, пишут СМИ
Саудовская Аравия запросила у Британии военную помощь в Йемене, пишут СМИ - 14.09.2026, ПРАЙМ
Саудовская Аравия запросила у Британии военную помощь в Йемене, пишут СМИ
Саудовская Аравия запросила у Лондона военную помощь в конфликте с шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) в Йемене, однако премьер-министр Великобритании... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T22:57+0300
2026-09-14T22:57+0300
саудовская аравия
йемен
иран
энди бернем
великобритания
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ЛОНДОН, 14 сен - ПРАЙМ. Саудовская Аравия запросила у Лондона военную помощь в конфликте с шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) в Йемене, однако премьер-министр Великобритании Энди Бернем пока не принял окончательное решение, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Премьер-министр получил запросы от Саудовской Аравии об оказании дипломатической и военной поддержки. Саудовцы просят оказать оперативную военную поддержку для отражения наступления поддерживаемой Ираном группировки, а также помочь защититься от ударов по своей нефтяной инфраструктуре", - говорится в сообщении. По данным агентства, пока неясно, готов ли Бернем оказать поддержку. При этом советники премьера заявили ему, что установление контроля хуситами над проливом Баб-эль-Мандеб окажет катастрофическое воздействие на международное судоходство и нанесет очередной удар по мировой экономике. Тем не менее, на данный момент Бернем согласился направить в Саудовскую Аравию только военных советников, отмечает агентство. Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. За последнюю неделю они значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху.
саудовская аравия
йемен
иран
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саудовская аравия, йемен, иран, энди бернем, великобритания
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЙЕМЕН, ИРАН, Энди Бернем, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
22:57 14.09.2026
 
Саудовская Аравия запросила у Британии военную помощь в Йемене, пишут СМИ

Bloomberg: Саудовская Аравия запросила военную помощь у Британии в конфликте с хуситами

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ЛОНДОН, 14 сен - ПРАЙМ. Саудовская Аравия запросила у Лондона военную помощь в конфликте с шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) в Йемене, однако премьер-министр Великобритании Энди Бернем пока не принял окончательное решение, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Премьер-министр получил запросы от Саудовской Аравии об оказании дипломатической и военной поддержки. Саудовцы просят оказать оперативную военную поддержку для отражения наступления поддерживаемой Ираном группировки, а также помочь защититься от ударов по своей нефтяной инфраструктуре", - говорится в сообщении.
По данным агентства, пока неясно, готов ли Бернем оказать поддержку. При этом советники премьера заявили ему, что установление контроля хуситами над проливом Баб-эль-Мандеб окажет катастрофическое воздействие на международное судоходство и нанесет очередной удар по мировой экономике. Тем не менее, на данный момент Бернем согласился направить в Саудовскую Аравию только военных советников, отмечает агентство.
Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. За последнюю неделю они значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху.
 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯЙЕМЕНИРАНЭнди БернемВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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