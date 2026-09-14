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В Британии начали национализацию сталелитейной компании Speciality Steel UK

В Британии начали национализацию сталелитейной компании Speciality Steel UK - 14.09.2026, ПРАЙМ

В Британии начали национализацию сталелитейной компании Speciality Steel UK

Британское министерство по делам бизнеса сообщило о начале процесса национализации одной из крупнейших в стране сталелитейных компаний Speciality Steel UK для... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T21:50+0300

2026-09-14T21:50+0300

2026-09-14T21:51+0300

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ЛОНДОН, 14 сен - ПРАЙМ. Британское министерство по делам бизнеса сообщило о начале процесса национализации одной из крупнейших в стране сталелитейных компаний Speciality Steel UK для спасения более тысячи рабочих мест. Предприятие находится в Йоркшире на севере Англии. В прошлом году компания, которая ранее контролировалась британо-индийским сталелитейным магнатом Сандживом Гуптой, обанкротилась. С тех пор она находится в управлении государством. "Правительство работает над приобретением государством компании Speciality Steel UK (SSUK). Предприятия компании обеспечивают более 1300 рабочих мест", - говорится в заявлении. В июле правительство Великобритании также перевело убыточную сталелитейную British Steel в государственную собственность.

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бизнес, мировая экономика, англия, великобритания