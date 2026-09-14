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Премьер Украины назвал ситуацию с бюджетом близкой к критической - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Премьер Украины назвал ситуацию с бюджетом близкой к критической
Премьер Украины назвал ситуацию с бюджетом близкой к критической - 14.09.2026, ПРАЙМ
Премьер Украины назвал ситуацию с бюджетом близкой к критической
Ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке, необходимо в кратчайшие сроки проголосовать за нужные для международного финансирования поправки,... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T22:09+0300
2026-09-14T22:09+0300
экономика
финансы
украина
бюджет
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке, необходимо в кратчайшие сроки проголосовать за нужные для международного финансирования поправки, заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий. "Ситуация с государственными финансами близка к критической. В очередной раз призвал всех народных депутатов как можно быстрее принять законопроекты, от которых зависит получение международной финансовой помощи", - написал Корецкий в своем Telegram-канале. Как отмечает премьер, в случае нарушения сроков принятия необходимых законов Украина рискует потерять значительную часть из 29,5 миллиарда долларов предусмотренного международного финансирования. Корецкий уточнил, что правительство планировало завершить работу по принятию законов до 1 ноября. Однако на фоне скорости обострения дефицита бюджета работу решили ускорить, и теперь ориентировочный срок принятия законопроектов - не позднее 15 октября. Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. Украинский парламент уже дважды провалил голосование по принятию требуемых для финансирования МВФ поправок. Первая попытка провалилась 26 мая, вторая - 1 сентября текущего года, обе - накануне визита миссии МВФ на Украину. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
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финансы, украина, бюджет
Экономика, Финансы, УКРАИНА, бюджет
22:09 14.09.2026
 
Премьер Украины назвал ситуацию с бюджетом близкой к критической

Премьер Украины Корецкий: ситуация с бюджетом близится к критической отметке

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Ситуация с бюджетом Украины близится к критической отметке, необходимо в кратчайшие сроки проголосовать за нужные для международного финансирования поправки, заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий.
"Ситуация с государственными финансами близка к критической. В очередной раз призвал всех народных депутатов как можно быстрее принять законопроекты, от которых зависит получение международной финансовой помощи", - написал Корецкий в своем Telegram-канале.
Как отмечает премьер, в случае нарушения сроков принятия необходимых законов Украина рискует потерять значительную часть из 29,5 миллиарда долларов предусмотренного международного финансирования. Корецкий уточнил, что правительство планировало завершить работу по принятию законов до 1 ноября. Однако на фоне скорости обострения дефицита бюджета работу решили ускорить, и теперь ориентировочный срок принятия законопроектов - не позднее 15 октября.
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета.
Украинский парламент уже дважды провалил голосование по принятию требуемых для финансирования МВФ поправок. Первая попытка провалилась 26 мая, вторая - 1 сентября текущего года, обе - накануне визита миссии МВФ на Украину.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
 
ЭкономикаФинансыУКРАИНАбюджет
 
 
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