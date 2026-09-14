https://1prime.ru/20260914/chernyshenko-873262815.html
Чернышенко назвал туризм одной из самых быстроразвивающихся отраслей
Чернышенко назвал туризм одной из самых быстроразвивающихся отраслей - 14.09.2026, ПРАЙМ
Чернышенко назвал туризм одной из самых быстроразвивающихся отраслей
Туризм является одной из самых быстроразвивающихся отраслей экономики России, а создание комфортных условий для путешествий - один из приоритетов страны, заявил | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T10:25+0300
2026-09-14T10:25+0300
2026-09-14T10:25+0300
туризм
бизнес
балтийское море
москва
владивосток
дмитрий чернышенко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. Туризм является одной из самых быстроразвивающихся отраслей экономики России, а создание комфортных условий для путешествий - один из приоритетов страны, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Наверное, самая интересная и самая быстро развивающаяся сейчас отрасль экономики в нашей стране, она растет уже который год двузначными цифрами, - это индустрия туризма. Путешествия по России - это по-настоящему то, что захватывает дух", - сказал он, подчеркнув, что на российских просторах можно увидеть все - от арктических пустынь до субтропиков.
"Создание комфортных, доступных условий для путешествий по России - безусловный наш приоритет", - добавил Чернышенко.
Он напомнил, что территория России простирается на 11 часовых поясов - от Балтийского моря до Тихого океана, а путешествие по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока, самой длинной в мире пассажирской дороге, занимает целую неделю - ее протяженность составляет 9,3 тысячи километров. По этой дороге ездили многие государственные лидеры и знаменитости, включая китайских руководителей Мао Цзэдуна и Лю Шаоци, а также бразильского писателя Пауло Коэлью.
Вице-премьер также обратил внимание, что в стране более пяти миллионов рек и озер, включая Байкал - самое глубокое озеро в мире.
Кроме того, он посоветовал участникам фестиваля посетить Свердловский областной краеведческий музей, где хранится Большой Шигирский идол - "он старше египетских пирамид и Стоунхенджа, ему более 12 тысяч лет".
Чернышенко также отметил, что иностранные гости могут оформить электронную визу онлайн всего за четыре дня и находиться в России до 30 дней. Действуют и безвизовые программы - для путешественников из Китая, Саудовской Аравии, Омана, Мьянмы, а недавно президент принял решение расширить ее и для туристов из Вьетнама.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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туризм, бизнес, балтийское море, москва, владивосток, дмитрий чернышенко
Туризм, Бизнес, Балтийское море, МОСКВА, Владивосток, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко назвал туризм одной из самых быстроразвивающихся отраслей
Чернышенко назвал туризм одной из самых быстроразвивающихся отраслей экономики России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. Туризм является одной из самых быстроразвивающихся отраслей экономики России, а создание комфортных условий для путешествий - один из приоритетов страны, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Наверное, самая интересная и самая быстро развивающаяся сейчас отрасль экономики в нашей стране, она растет уже который год двузначными цифрами, - это индустрия туризма. Путешествия по России - это по-настоящему то, что захватывает дух", - сказал он, подчеркнув, что на российских просторах можно увидеть все - от арктических пустынь до субтропиков.
"Создание комфортных, доступных условий для путешествий по России - безусловный наш приоритет", - добавил Чернышенко.
Он напомнил, что территория России простирается на 11 часовых поясов - от Балтийского моря до Тихого океана, а путешествие по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока, самой длинной в мире пассажирской дороге, занимает целую неделю - ее протяженность составляет 9,3 тысячи километров. По этой дороге ездили многие государственные лидеры и знаменитости, включая китайских руководителей Мао Цзэдуна и Лю Шаоци, а также бразильского писателя Пауло Коэлью.
Вице-премьер также обратил внимание, что в стране более пяти миллионов рек и озер, включая Байкал - самое глубокое озеро в мире.
Кроме того, он посоветовал участникам фестиваля посетить Свердловский областной краеведческий музей, где хранится Большой Шигирский идол - "он старше египетских пирамид и Стоунхенджа, ему более 12 тысяч лет".
Чернышенко также отметил, что иностранные гости могут оформить электронную визу онлайн всего за четыре дня и находиться в России до 30 дней. Действуют и безвизовые программы - для путешественников из Китая, Саудовской Аравии, Омана, Мьянмы, а недавно президент принял решение расширить ее и для туристов из Вьетнама.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.