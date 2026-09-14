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Чернышенко назвал туризм одной из самых быстроразвивающихся отраслей

Чернышенко назвал туризм одной из самых быстроразвивающихся отраслей - 14.09.2026, ПРАЙМ

Чернышенко назвал туризм одной из самых быстроразвивающихся отраслей

Туризм является одной из самых быстроразвивающихся отраслей экономики России, а создание комфортных условий для путешествий - один из приоритетов страны, заявил | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T10:25+0300

2026-09-14T10:25+0300

2026-09-14T10:25+0300

туризм

бизнес

балтийское море

москва

владивосток

дмитрий чернышенко

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - ПРАЙМ. Туризм является одной из самых быстроразвивающихся отраслей экономики России, а создание комфортных условий для путешествий - один из приоритетов страны, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Наверное, самая интересная и самая быстро развивающаяся сейчас отрасль экономики в нашей стране, она растет уже который год двузначными цифрами, - это индустрия туризма. Путешествия по России - это по-настоящему то, что захватывает дух", - сказал он, подчеркнув, что на российских просторах можно увидеть все - от арктических пустынь до субтропиков. "Создание комфортных, доступных условий для путешествий по России - безусловный наш приоритет", - добавил Чернышенко. Он напомнил, что территория России простирается на 11 часовых поясов - от Балтийского моря до Тихого океана, а путешествие по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока, самой длинной в мире пассажирской дороге, занимает целую неделю - ее протяженность составляет 9,3 тысячи километров. По этой дороге ездили многие государственные лидеры и знаменитости, включая китайских руководителей Мао Цзэдуна и Лю Шаоци, а также бразильского писателя Пауло Коэлью. Вице-премьер также обратил внимание, что в стране более пяти миллионов рек и озер, включая Байкал - самое глубокое озеро в мире. Кроме того, он посоветовал участникам фестиваля посетить Свердловский областной краеведческий музей, где хранится Большой Шигирский идол - "он старше египетских пирамид и Стоунхенджа, ему более 12 тысяч лет". Чернышенко также отметил, что иностранные гости могут оформить электронную визу онлайн всего за четыре дня и находиться в России до 30 дней. Действуют и безвизовые программы - для путешественников из Китая, Саудовской Аравии, Омана, Мьянмы, а недавно президент принял решение расширить ее и для туристов из Вьетнама. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

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туризм, бизнес, балтийское море, москва, владивосток, дмитрий чернышенко