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Названы самые нечестные формулировки отказа при приеме на работу

Названы самые нечестные формулировки отказа при приеме на работу - 14.09.2026, ПРАЙМ

Названы самые нечестные формулировки отказа при приеме на работу

Отказ соискателю на собеседовании почти никогда не бывает честным, и это — системная проблема современного рынка труда. Работодатель избегает конфликтов,... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T02:02+0300

2026-09-14T02:02+0300

2026-09-14T02:02+0300

общество

рынок труда

эксклюзив

работа

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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Отказ соискателю на собеседовании почти никогда не бывает честным, и это — системная проблема современного рынка труда. Работодатель избегает конфликтов, юридических претензий и неловкости, поэтому вместо реальной причины называет обтекаемую формулу. Как рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев, в итоге кандидат не понимает, что именно нужно исправить, и повторяет ту же ошибку в следующем цикле поиска работы.Самые частые формулировки отказа давно стали дежурными. "Мы выбрали кандидата с более релевантным опытом" — абсолютный чемпион по частоте, и в половине случаев за этим скрываются завышенные зарплатные ожидания или личная неприязнь руководителя. "К сожалению, вы нам не подходите" не несет вообще никакой информации, а обычная тишина после собеседования — фактически самый распространённый вид отказа, который бьет по HR-бренду компании сильнее всего."Ссылки на приостановку найма, слишком высокую квалификацию соискателя или несовпадение по зарплате тоже далеко не всегда отражают реальность, - говорит Чихачев. - За фразой о "слишком опытном" кандидате часто стоит страх, что он заскучает и уйдет через полгода или начнет конкурировать с руководителем".А упоминание денег, поясняет рекрутер, нередко оказывается просто самым удобным и необидным поводом, когда настоящая причина лежит совсем в другой плоскости.Особняком стоят размытые "не хватает софт-скиллов" и "не совпали по культуре". Это самая туманная и раздражающая формулировка, за которой может скрываться что угодно — от объективного конфликта ценностей до субъективного впечатления интервьюера о тоне кандидата.Немного больше честности в отказе после тестового задания, но и здесь стоит проверить, дали ли вам содержательную обратную связь: если нет, есть шанс, что работу никто толком не смотрел.В этой ситуации соискателю рекомендуется применить один прием: после отказа спокойно попросить обратную связь — не спорить и не выпрашивать пересмотр, а именно узнать, что можно улучшить. Отвечают далеко не все, но примерно каждый третий рекрутер дает честный ответ, потому что вопрос задан без претензии.Два-три таких ответа подряд обычно вскрывают закономерность, которую человек сам в себе не видел, и следующий поиск идет заметно быстрее.Работодателям же стоит помнить: честный отказ с одной конкретной причиной занимает пять минут, а кандидату экономит месяцы блужданий. Более того, это защищает репутацию компании на рынке, где, как показывает практика, все всё друг про друга рассказывают. "Прозрачность в коммуникации с соискателями — это не жест доброй воли, а вполне рациональная инвестиция в собственный кадровый бренд", - заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рынок труда, эксклюзив, работа