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Глава Минфина Германии озвучил условия по поглощению Commerzbank

Глава Минфина Германии озвучил условия по поглощению Commerzbank - 14.09.2026, ПРАЙМ

Глава Минфина Германии озвучил условия по поглощению Commerzbank

Берлин ожидает сохранения за немецким банком Commerzbank статуса публичного акционерного общества со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне после слияния с... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T21:48+0300

2026-09-14T21:48+0300

2026-09-14T21:48+0300

финансы

германия

commerzbank

unicredit

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БЕРЛИН, 14 сен - ПРАЙМ. Берлин ожидает сохранения за немецким банком Commerzbank статуса публичного акционерного общества со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне после слияния с итальянской группой банков UniCredit, заявил глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль. "Мы ожидаем, что Commerzbank останется публичным акционерным обществом со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне", - сказал Клингбайль журналистам по итогам переговоров с генеральным директором UniCredit Андреа Орчелом. Клингбайль подчеркнул, что для правительства ФРГ также принципиально сохранение "важной роли" Commerzbank в финансировании экономики и среднего бизнеса Германии. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, в ходе закрытых переговоров с итальянской стороной Берлин попытался очертить "красные линии". По информации агентства, немецкие власти намерены, в частности потребовать от UniCredit полного запрета на увольнения сотрудников по производственным причинам, а также сохранения за государством двух мест в наблюдательном совете объединенного банка. Как отмечает агентство, перед встречей с Орчелом Клингбайль лично согласовал общую позицию немецкой стороны с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и руководством Commerzbank. Отмечается, что переговоры перешли в конкретную фазу после того, как UniCredit консолидировал в своих руках около 50% акций Commerzbank, сделав поглощение фактически неизбежным. При этом правительство ФРГ по-прежнему удерживает пакет в размере 13,3% акций немецкого банка.

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финансы, германия, commerzbank, unicredit