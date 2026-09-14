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Доходность десятилетних гособлигаций США превысила отметку в 5%

Доходность десятилетних гособлигаций США превысила отметку в 5% - 14.09.2026, ПРАЙМ

Доходность десятилетних гособлигаций США превысила отметку в 5%

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет в понедельник, показатель впервые с октября 2023 года превысил отметку в 5%, следует из данных... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T18:42+0300

2026-09-14T18:42+0300

2026-09-14T18:42+0300

рынок

сша

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет в понедельник, показатель впервые с октября 2023 года превысил отметку в 5%, следует из данных торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 18.23 мск поднималась до 4,98% с уровня прошлого закрытия в 4,975%. Минутами ранее доходность росла до 5,017%, что является максимумом с 23 октября 2023 года.

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рынок, сша