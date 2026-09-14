https://1prime.ru/20260914/dohodnost-873285249.html
Доходность десятилетних гособлигаций США превысила отметку в 5%
Доходность десятилетних гособлигаций США превысила отметку в 5% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Доходность десятилетних гособлигаций США превысила отметку в 5%
Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет в понедельник, показатель впервые с октября 2023 года превысил отметку в 5%, следует из данных... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:42+0300
2026-09-14T18:42+0300
2026-09-14T18:42+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет в понедельник, показатель впервые с октября 2023 года превысил отметку в 5%, следует из данных торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 18.23 мск поднималась до 4,98% с уровня прошлого закрытия в 4,975%.
Минутами ранее доходность росла до 5,017%, что является максимумом с 23 октября 2023 года.
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рынок, сша
Доходность десятилетних гособлигаций США превысила отметку в 5%
Доходность десятилетних гособлигаций США впервые с октября 2023 года превысила 5%
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет в понедельник, показатель впервые с октября 2023 года превысил отметку в 5%, следует из данных торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 18.23 мск поднималась до 4,98% с уровня прошлого закрытия в 4,975%.
Минутами ранее доходность росла до 5,017%, что является максимумом с 23 октября 2023 года.