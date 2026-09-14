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Число иностранных туристов в Дубае снизилось на 44%

Число иностранных туристов в Дубае снизилось на 44% - 14.09.2026, ПРАЙМ

Число иностранных туристов в Дубае снизилось на 44%

Число посетивших Дубай иностранных туристов за первые восемь месяцев этого года снизилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, свидетельствуют... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T08:54+0300

2026-09-14T08:54+0300

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ДУБАЙ, 14 сен - ПРАЙМ. Число посетивших Дубай иностранных туристов за первые восемь месяцев этого года снизилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, свидетельствуют данные департамента экономики и туризма Дубая, с которыми ознакомились РИА Новости. Накануне открытия ежегодной выставки Arabian Travel Market в Дубае официальные власти впервые с февраля опубликовали данные о числе посетивших Дубай туристов, хотя ранее подобные данные публиковались ежемесячно. "Согласно последним данным департамента экономики и туризма Дубая, туристическая индустрия зафиксировала самый высокий месячный приток иностранных туристов с февраля. За первые восемь месяцев 2026 года было принято 6,97 миллиона иностранных туристов, включая 869 тысяч в августе", - говорится в заявлении пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office. По данным ежемесячных отчетов о результатах работы туристического сектора Дубая, доступных на сайте департамента экономики и туризма эмирата, в январе-августе 2025 года Дубай посетило 12,54 миллиона туристов. Таким образом, падение турпотока составило более 44% или в абсолютном выражении почти 5,6 миллиона человек. В 2025 году Дубай посетили рекордные 19,6 миллиона иностранных туристов. Власти Дубая планировали сделать эмират круглогодичным туристическим направлением и одним из трех ведущих мировых туристических центров. На фоне региональной напряженности и отмены авиарейсов после февраля многие отели в Дубае закрылись на реновацию.

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туризм, бизнес, дубай