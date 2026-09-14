Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число иностранных туристов в Дубае снизилось на 44% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260914/dubay-873260180.html
Число иностранных туристов в Дубае снизилось на 44%
Число иностранных туристов в Дубае снизилось на 44% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Число иностранных туристов в Дубае снизилось на 44%
Число посетивших Дубай иностранных туристов за первые восемь месяцев этого года снизилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, свидетельствуют... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T08:54+0300
2026-09-14T08:54+0300
туризм
бизнес
дубай
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866143421_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_864d22bdb2ad97acf215494c33911af6.jpg
ДУБАЙ, 14 сен - ПРАЙМ. Число посетивших Дубай иностранных туристов за первые восемь месяцев этого года снизилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, свидетельствуют данные департамента экономики и туризма Дубая, с которыми ознакомились РИА Новости. Накануне открытия ежегодной выставки Arabian Travel Market в Дубае официальные власти впервые с февраля опубликовали данные о числе посетивших Дубай туристов, хотя ранее подобные данные публиковались ежемесячно. "Согласно последним данным департамента экономики и туризма Дубая, туристическая индустрия зафиксировала самый высокий месячный приток иностранных туристов с февраля. За первые восемь месяцев 2026 года было принято 6,97 миллиона иностранных туристов, включая 869 тысяч в августе", - говорится в заявлении пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office. По данным ежемесячных отчетов о результатах работы туристического сектора Дубая, доступных на сайте департамента экономики и туризма эмирата, в январе-августе 2025 года Дубай посетило 12,54 миллиона туристов. Таким образом, падение турпотока составило более 44% или в абсолютном выражении почти 5,6 миллиона человек. В 2025 году Дубай посетили рекордные 19,6 миллиона иностранных туристов. Власти Дубая планировали сделать эмират круглогодичным туристическим направлением и одним из трех ведущих мировых туристических центров. На фоне региональной напряженности и отмены авиарейсов после февраля многие отели в Дубае закрылись на реновацию.
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866143421_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5ed049e8c82baf64136f1b704ad36180.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, дубай
Туризм, Бизнес, Дубай
08:54 14.09.2026
 
Число иностранных туристов в Дубае снизилось на 44%

Число посетивших Дубай иностранных туристов снизилось на 44% за восемь месяцев

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДУБАЙ, 14 сен - ПРАЙМ. Число посетивших Дубай иностранных туристов за первые восемь месяцев этого года снизилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, свидетельствуют данные департамента экономики и туризма Дубая, с которыми ознакомились РИА Новости.
Накануне открытия ежегодной выставки Arabian Travel Market в Дубае официальные власти впервые с февраля опубликовали данные о числе посетивших Дубай туристов, хотя ранее подобные данные публиковались ежемесячно.
"Согласно последним данным департамента экономики и туризма Дубая, туристическая индустрия зафиксировала самый высокий месячный приток иностранных туристов с февраля. За первые восемь месяцев 2026 года было принято 6,97 миллиона иностранных туристов, включая 869 тысяч в августе", - говорится в заявлении пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office.
По данным ежемесячных отчетов о результатах работы туристического сектора Дубая, доступных на сайте департамента экономики и туризма эмирата, в январе-августе 2025 года Дубай посетило 12,54 миллиона туристов. Таким образом, падение турпотока составило более 44% или в абсолютном выражении почти 5,6 миллиона человек.
В 2025 году Дубай посетили рекордные 19,6 миллиона иностранных туристов. Власти Дубая планировали сделать эмират круглогодичным туристическим направлением и одним из трех ведущих мировых туристических центров.
На фоне региональной напряженности и отмены авиарейсов после февраля многие отели в Дубае закрылись на реновацию.
 
ТуризмБизнесДубай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала