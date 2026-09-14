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Эксперт оценил, как выплата Трампа по пять тысяч долларов поднимет инфляцию
Эксперт оценил, как выплата Трампа по пять тысяч долларов поднимет инфляцию - 14.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил, как выплата Трампа по пять тысяч долларов поднимет инфляцию
Выплата каждому взрослому американцу по пять тысяч долларов, которую в случае победы республиканцев на выборах в конгресс в ноябре обещал президент США Дональд... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T04:47+0300
2026-09-14T04:47+0300
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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Выплата каждому взрослому американцу по пять тысяч долларов, которую в случае победы республиканцев на выборах в конгресс в ноябре обещал президент США Дональд Трамп, добавит больше триллиона к государственному долгу и поднимет инфляцию, сказал РИА Новости доцент кафедры всемирных исследований университета южной Флориды Роб Меллен. "Если каким-то чудом выплата произойдет, более триллиона долларов добавится к дефициту бюджета и внешнему долгу", - сказал Меллен. По его словам, для этой выплаты нужно одобрение обеих палат конгресса: палата представителей должна согласовать выделение средств, а сенат - поддержать законопроект, в рамках которого оно будет предусмотрено. Такие значительные расходы могут оказать давление на инфляцию подобное тому, которое происходило из-за господдержки граждан в период коронавируса, заключил Меллен. К 2022 году инфляция в США выросла почти на 8% с допандемийных величин и достигла худших показателей с начала 1980-х. Трамп на съезде республиканцев в Далласе на минувшей неделе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если партия получит контроль над обеими палатами конгресса. Он дал стопроцентную гарантию, что сдержит обещание. Трамп заявил, что поддержка парламента для этого ему может не потребоваться. Бюджетное управление конгресса ранее сообщило, что в американской казне в этом году зафиксирован дефицит в размере 2 триллионов долларов. Разница между расходной и доходной частью бюджета является основной причиной роста государственного долга США, который ранее превысил рекордные 40 триллионов долларов. Трамп заявил, что не обеспокоен влиянием возможной выплаты на дефицит.
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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп
Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Эксперт оценил, как выплата Трампа по пять тысяч долларов поднимет инфляцию
Эксперт Меллен: выплата по пять тысяч долларов поднимет инфляцию в США
ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Выплата каждому взрослому американцу по пять тысяч долларов, которую в случае победы республиканцев на выборах в конгресс в ноябре обещал президент США Дональд Трамп, добавит больше триллиона к государственному долгу и поднимет инфляцию, сказал РИА Новости доцент кафедры всемирных исследований университета южной Флориды Роб Меллен.
"Если каким-то чудом выплата произойдет, более триллиона долларов добавится к дефициту бюджета и внешнему долгу", - сказал Меллен.
По его словам, для этой выплаты нужно одобрение обеих палат конгресса: палата представителей должна согласовать выделение средств, а сенат - поддержать законопроект, в рамках которого оно будет предусмотрено.
Такие значительные расходы могут оказать давление на инфляцию подобное тому, которое происходило из-за господдержки граждан в период коронавируса, заключил Меллен. К 2022 году инфляция в США
выросла почти на 8% с допандемийных величин и достигла худших показателей с начала 1980-х.
Трамп
на съезде республиканцев в Далласе на минувшей неделе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если партия получит контроль над обеими палатами конгресса. Он дал стопроцентную гарантию, что сдержит обещание. Трамп заявил, что поддержка парламента для этого ему может не потребоваться.
Бюджетное управление конгресса ранее сообщило, что в американской казне в этом году зафиксирован дефицит в размере 2 триллионов долларов. Разница между расходной и доходной частью бюджета является основной причиной роста государственного долга США, который ранее превысил рекордные 40 триллионов долларов.
Трамп заявил, что не обеспокоен влиянием возможной выплаты на дефицит.