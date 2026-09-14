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Эксперт рассказал, кто заплатит самый большой налог за жилье в Москве

Эксперт рассказал, кто заплатит самый большой налог за жилье в Москве - 14.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кто заплатит самый большой налог за жилье в Москве

Самый большой налог за жилье в Москве в 2026 году заплатит собственник квартиры площадью более 1,2 тысячи метров в Коробейниковом переулке, 1 в Хамовниках в... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T07:17+0300

2026-09-14T07:17+0300

2026-09-14T07:17+0300

недвижимость

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Самый большой налог за жилье в Москве в 2026 году заплатит собственник квартиры площадью более 1,2 тысячи метров в Коробейниковом переулке, 1 в Хамовниках в центре Москвы – исчисленная сумма за 2025 год должна составить 25,4 миллиона рублей, рассказал РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик. В 2026 году собственники жилья должны будут заплатить налог за свои квартиры и дома за 2025 год. Как правило, налоговые уведомления владельцы недвижимости получают в сентябре-октябре, а оплатить их нужно до 1 декабря. По правилам, Федеральная налоговая служба должна направить налоговое уведомление не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. Как уточнил Пивоварчик, кадастровая стоимость квартиры, расположенной в премиальном жилом комплексе Crystal House, равна почти 1,3 миллиарда рублей. "Квартира была приобретена у юридического лица в 2018 году, и в первый налоговый период собственник заплатил налог в 16,4 миллиона рублей, затем сумма в соответствии с законом, который ограничивает рост налога на имущество физических лиц в 10% по сравнению с предыдущим периодом, увеличивалась каждый год и, наконец, параллельно с повышением кадастровой оценки, в 2023 году достигла полной расчетной кадастровой стоимости", – сообщил юрист. По его словам, на втором месте в Москве по сумме налога за 2025 год находится квартира чуть более чем на 1 тысячу "квадратов" в доходном доме А.Я. Рекка 1910 года на Пречистенке, 13. Здесь кадастровая стоимость жилья составила 1,1 миллиарда рублей, а размер налога – 22,1 миллиона рублей. Квартира была поставлена на учет в 2017 году с высокой кадастровой стоимостью в 800 миллионов рублей. А третью позицию по сумме фактического налога на жилье в Москве занимает квартира площадью 607,9 квадратного метра в клубном доме Astris на улице Косыгина, 21 в Раменках. По этому адресу собственника ждет налоговое уведомление на 19,7 миллиона рублей. При этом, обратил внимание Пивоварчик, на квартиры с кадастровой стоимостью от 100 до 300 миллионов рублей в Москве приходится 6% сбора налога с жилых объектов. А доля сбора с квартир с кадастровой стоимостью от 300 миллионов рублей, после превышения которой ставка налога поднимается до максимальных 2%, – всего 3,6%. "Для сравнения: на квартиры кадастровой стоимостью 10-20 миллионов рублей приходится 37,6% сбора налога с жилых объектов, на квартиры стоимостью 20-50 миллионов рублей – 24,2%, на квартиры стоимостью до 10 миллионов рублей – 16,6% сбора", – отметил собеседник РИА Недвижимость. Партнер консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев в свою очередь рассказал, что налоговая нагрузка давно стала существенным фактором при покупке элитного жилья. "Покупатели оценивают как стоимость самой квартиры, так и ежегодные расходы на владение: налог на имущество, эксплуатационные и коммунальные платежи. Даже для состоятельного человека совокупная сумма может оказаться достаточно весомой, чтобы пересмотреть выбор объекта или отложить сделку. В нашей практике был случай, когда клиент отказался от покупки квартиры в одном из элитных проектов именно после такого расчета. С учетом налога и расходов на содержание владение квартирой обходилось бы ему примерно в миллион рублей в месяц. Покупатель сопоставил эту сумму со стоимостью аренды сопоставимого жилья и решил отложить приобретение", – привел пример он. Особое внимание покупатели дорогой недвижимости, по словам Соловьева, уделяют порогу кадастровой стоимости в 300 миллионов рублей, превышение которого существенно увеличивает налоговую нагрузку. "Для части клиентов это становится одним из критериев выбора. На первичном рынке они заранее запрашивают у застройщиков ориентировочную кадастровую стоимость будущей квартиры. Однако гарантировать ее размер на момент завершения строительства застройщик не может, и эту неопределенность также приходится учитывать", – добавил партнер NF Group.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, общество , москва, фнс россии