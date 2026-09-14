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Солнечная энергетика может стать ключевой для Афганистана - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Солнечная энергетика может стать ключевой для Афганистана
Солнечная энергетика может стать ключевой для Афганистана - 14.09.2026, ПРАЙМ
Солнечная энергетика может стать ключевой для Афганистана
Солнечная энергетика может стать ключевым способом преодоления зависимости Афганистана от импорта электроэнергии, сообщил журналистам пресс-секретарь афганской... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T10:00+0300
2026-09-14T10:00+0300
мировая экономика
афганистан
узбекистан
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Солнечная энергетика может стать ключевым способом преодоления зависимости Афганистана от импорта электроэнергии, сообщил журналистам пресс-секретарь афганской государственной энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Мохаммад Садик Хакпараст. По словам пресс-секретаря, в настоящее время DABS реализует более 20 проектов в сфере солнечной энергетики в 11 из 34 провинций. Их общая мощность составит 834 мегаватта. "Работы по реализации проектов в области солнечной энергетики ведутся в провинциях Кабул, Парван, Логар, Хост, Герат, Лагман, Газни, Баглан и Нангархар. Общая оценочная стоимость проектов составляет около 8 миллиардов афгани (более 124 миллионов долларов)", - сказал Хакпараст. По его словам, ожидается, что все объекты будут достроены и введены в эксплуатацию в течение ближайших двух-трех лет. В число текущих проектов входят проект солнечной станции на 40 МВт в провинции Логар, аналогичные проекты на 40 МВт каждый в провинциях Нангархар и Балх, на 70 МВт в Кабуле и на 100 МВт в Парване. В DABS отмечают, что развитие возобновляемых источников энергии поможет снизить зависимость Афганистана от импорта электричества и обеспечить более стабильное энергоснабжение. "Предварительные работы по проектам занимают от шести до семи месяцев, но после начала практической реализации на завершение строительства обычно уходит до одного года. Солнечные электростанции требуют меньше времени, так как процесс их возведения относительно прост", - сказал Хакпараст. В настоящее время Афганистан импортирует большую часть необходимой ему электроэнергии из-за рубежа, основными поставщиками являются Узбекистан, Таджикистан, Туркмения и Иран.
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мировая экономика, афганистан, узбекистан, таджикистан
Мировая экономика, АФГАНИСТАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН
10:00 14.09.2026
 

Солнечная энергетика может стать ключевой для Афганистана

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Солнечная энергетика может стать ключевым способом преодоления зависимости Афганистана от импорта электроэнергии, сообщил журналистам пресс-секретарь афганской государственной энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Мохаммад Садик Хакпараст.
По словам пресс-секретаря, в настоящее время DABS реализует более 20 проектов в сфере солнечной энергетики в 11 из 34 провинций. Их общая мощность составит 834 мегаватта.
"Работы по реализации проектов в области солнечной энергетики ведутся в провинциях Кабул, Парван, Логар, Хост, Герат, Лагман, Газни, Баглан и Нангархар. Общая оценочная стоимость проектов составляет около 8 миллиардов афгани (более 124 миллионов долларов)", - сказал Хакпараст.
По его словам, ожидается, что все объекты будут достроены и введены в эксплуатацию в течение ближайших двух-трех лет. В число текущих проектов входят проект солнечной станции на 40 МВт в провинции Логар, аналогичные проекты на 40 МВт каждый в провинциях Нангархар и Балх, на 70 МВт в Кабуле и на 100 МВт в Парване.
В DABS отмечают, что развитие возобновляемых источников энергии поможет снизить зависимость Афганистана от импорта электричества и обеспечить более стабильное энергоснабжение. "Предварительные работы по проектам занимают от шести до семи месяцев, но после начала практической реализации на завершение строительства обычно уходит до одного года. Солнечные электростанции требуют меньше времени, так как процесс их возведения относительно прост", - сказал Хакпараст.
В настоящее время Афганистан импортирует большую часть необходимой ему электроэнергии из-за рубежа, основными поставщиками являются Узбекистан, Таджикистан, Туркмения и Иран.
 
Мировая экономикаАФГАНИСТАНУЗБЕКИСТАНТАДЖИКИСТАН
 
 
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