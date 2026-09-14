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ЕР поможет ветеранам СВО в создании собственных фермерских хозяйств - 14.09.2026, ПРАЙМ
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ЕР поможет ветеранам СВО в создании собственных фермерских хозяйств
ЕР поможет ветеранам СВО в создании собственных фермерских хозяйств - 14.09.2026, ПРАЙМ
ЕР поможет ветеранам СВО в создании собственных фермерских хозяйств
"Единая Россия" включила в народную программу направление по развитию агропромышленного комплекса для ветеранов СВО, в том числе по помощи им в создании... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T21:44+0300
2026-09-14T21:47+0300
сельское хозяйство
россия
москва
владимир путин
единая россия
госдума
опора россии
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" включила в народную программу направление по развитию агропромышленного комплекса для ветеранов СВО, в том числе по помощи им в создании собственных фермерских хозяйств, рассказал в интервью РИА Новости представитель федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный. "Для желающих начать свое дело запущен специальный проект "СВОй бизнес" с наставнической поддержкой", - сказал Поддубный. Он отметил, что "Единая Россия" реализует эту программу совместно с "Опорой России", Корпорацией МСП и "Сбером". В 2025 году она охватила 35 регионов, обучение прошли более 800 ветеранов и их родных, и это число в дальнейшем будет увеличиваться. "В народную программу также включено отдельное направление по развитию агропромышленного комплекса для ветеранов - помощь Героям в создании собственных фермерских хозяйств", - добавил представитель "пятерки" лидеров предвыборного списка ЕР. "Единая Россия" 22 августа провела в Москве второй этап предвыборного съезда, на нем была утверждена новая народная программа, которая станет планом работы партии на ближайшие пять лет. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 сентября в 11.00 мск.
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сельское хозяйство, россия, москва, владимир путин, единая россия, госдума, опора россии
Сельское хозяйство, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума, Опора России
21:44 14.09.2026 (обновлено: 21:47 14.09.2026)
 
ЕР поможет ветеранам СВО в создании собственных фермерских хозяйств

Поддубный: ЕР поможет ветеранам СВО в создании собственных фермерских хозяйств

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" включила в народную программу направление по развитию агропромышленного комплекса для ветеранов СВО, в том числе по помощи им в создании собственных фермерских хозяйств, рассказал в интервью РИА Новости представитель федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.
"Для желающих начать свое дело запущен специальный проект "СВОй бизнес" с наставнической поддержкой", - сказал Поддубный.
Он отметил, что "Единая Россия" реализует эту программу совместно с "Опорой России", Корпорацией МСП и "Сбером". В 2025 году она охватила 35 регионов, обучение прошли более 800 ветеранов и их родных, и это число в дальнейшем будет увеличиваться.
"В народную программу также включено отдельное направление по развитию агропромышленного комплекса для ветеранов - помощь Героям в создании собственных фермерских хозяйств", - добавил представитель "пятерки" лидеров предвыборного списка ЕР.
"Единая Россия" 22 августа провела в Москве второй этап предвыборного съезда, на нем была утверждена новая народная программа, которая станет планом работы партии на ближайшие пять лет.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 сентября в 11.00 мск.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯМОСКВАВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдумаОпора России
 
 
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