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ЕР поможет ветеранам СВО в создании собственных фермерских хозяйств

ЕР поможет ветеранам СВО в создании собственных фермерских хозяйств - 14.09.2026, ПРАЙМ

ЕР поможет ветеранам СВО в создании собственных фермерских хозяйств

"Единая Россия" включила в народную программу направление по развитию агропромышленного комплекса для ветеранов СВО, в том числе по помощи им в создании... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T21:44+0300

2026-09-14T21:44+0300

2026-09-14T21:47+0300

сельское хозяйство

россия

москва

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" включила в народную программу направление по развитию агропромышленного комплекса для ветеранов СВО, в том числе по помощи им в создании собственных фермерских хозяйств, рассказал в интервью РИА Новости представитель федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный. "Для желающих начать свое дело запущен специальный проект "СВОй бизнес" с наставнической поддержкой", - сказал Поддубный. Он отметил, что "Единая Россия" реализует эту программу совместно с "Опорой России", Корпорацией МСП и "Сбером". В 2025 году она охватила 35 регионов, обучение прошли более 800 ветеранов и их родных, и это число в дальнейшем будет увеличиваться. "В народную программу также включено отдельное направление по развитию агропромышленного комплекса для ветеранов - помощь Героям в создании собственных фермерских хозяйств", - добавил представитель "пятерки" лидеров предвыборного списка ЕР. "Единая Россия" 22 августа провела в Москве второй этап предвыборного съезда, на нем была утверждена новая народная программа, которая станет планом работы партии на ближайшие пять лет. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 сентября в 11.00 мск.

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сельское хозяйство, россия, москва, владимир путин, единая россия, госдума, опора россии