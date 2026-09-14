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В ЕС призвали инвестировать в военную мобильность у северных границ

В ЕС призвали инвестировать в военную мобильность у северных границ - 14.09.2026, ПРАЙМ

В ЕС призвали инвестировать в военную мобильность у северных границ

Двенадцать стран Евросоюза призвали блок занять стратегическую и проактивную позицию по Арктике и инвестировать в военную мобильность у северных окраин ЕС. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T19:54+0300

2026-09-14T19:54+0300

2026-09-14T19:54+0300

арктика

ес

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Двенадцать стран Евросоюза призвали блок занять стратегическую и проактивную позицию по Арктике и инвестировать в военную мобильность у северных окраин ЕС. "Мы подчеркиваем необходимость увеличения инвестиций в военную мобильность, трансграничную связь и необходимую инфраструктуру в самых северных регионах ЕС", - говорится в совместном заявлении стран, которое публикует канцелярия премьер-министра Дании. Документ подписали Финляндия, Дания, Эстония, Франция, Греция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция. В заявлении страны призвали ЕС занять более стратегическую и активную позицию в европейской Арктике. Кроме того, государства призвали усилить мониторинг арктического региона, в том числе морских пространств, с использованием космических технологий. "Развитие инфраструктуры двойного назначения (то есть мирного и военного - ред.) и защита критически важных инфраструктур на суше и на море должны стать важными сквозными приоритетами в арктических регионах", - говорится в публикации. Страны также призвали к защите экосистемы Арктики и прав коренных народов севера.

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арктика, ес