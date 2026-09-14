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"Эвалар" опроверг информацию о нарушениях в составе продуктов - 14.09.2026, ПРАЙМ
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"Эвалар" опроверг информацию о нарушениях в составе продуктов
"Эвалар" опроверг информацию о нарушениях в составе продуктов - 14.09.2026, ПРАЙМ
"Эвалар" опроверг информацию о нарушениях в составе продуктов
Компания "Эвалар" опровергла информацию о якобы имеющихся нарушениях в составе ряда ее продуктов. | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T17:18+0300
2026-09-14T17:18+0300
бизнес
общество
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873281331.jpg?1789395496
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Компания "Эвалар" опровергла информацию о якобы имеющихся нарушениях в составе ряда ее продуктов. Ранее в понедельник Telegram-канал "Shot проверка" писал, что ряд БАДов "Эвалар" потребовали убрать из продажи после проверок Роспотребнадзора, так, в одном из них витамина D оказалось более чем в четыре раза больше максимального суточного уровня. "В настоящее время ряд телеграм-каналов распространяет информацию о якобы имеющихся нарушениях в составе ряда продуктов "Эвалар". Данная информация недостоверна и вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности продукции, выпускаемой компанией", - говорится в сообщении на официальном сайте компании. Отмечается, что в июле 2026 года компанией были получены замечания Роспотребнадзора, которые касались только текстовой информации, выносимой на упаковку отдельных продуктов – компания их полностью устранила. "Замечаний в части качества и безопасности выпускаемой продукции нет, вся продукция полностью соответствует высоким российским и международным стандартам. Все продукты компании обращаются на рынке без ограничений со стороны регулятора", - добавили там. Компания заверила, что последовательно реализует политику в области качества и безопасности выпускаемой продукции, а также управления рисками.
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192
40
192
40
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бизнес, общество , роспотребнадзор
Бизнес, Общество , Роспотребнадзор
17:18 14.09.2026
 
"Эвалар" опроверг информацию о нарушениях в составе продуктов

Компания "Эвалар" опровергла сообщения о нарушениях в составе ряда продуктов

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Компания "Эвалар" опровергла информацию о якобы имеющихся нарушениях в составе ряда ее продуктов.
Ранее в понедельник Telegram-канал "Shot проверка" писал, что ряд БАДов "Эвалар" потребовали убрать из продажи после проверок Роспотребнадзора, так, в одном из них витамина D оказалось более чем в четыре раза больше максимального суточного уровня.
"В настоящее время ряд телеграм-каналов распространяет информацию о якобы имеющихся нарушениях в составе ряда продуктов "Эвалар". Данная информация недостоверна и вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности продукции, выпускаемой компанией", - говорится в сообщении на официальном сайте компании.
Отмечается, что в июле 2026 года компанией были получены замечания Роспотребнадзора, которые касались только текстовой информации, выносимой на упаковку отдельных продуктов – компания их полностью устранила.
"Замечаний в части качества и безопасности выпускаемой продукции нет, вся продукция полностью соответствует высоким российским и международным стандартам. Все продукты компании обращаются на рынке без ограничений со стороны регулятора", - добавили там.
Компания заверила, что последовательно реализует политику в области качества и безопасности выпускаемой продукции, а также управления рисками.
 
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