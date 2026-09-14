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"Эвалар" опроверг информацию о нарушениях в составе продуктов

"Эвалар" опроверг информацию о нарушениях в составе продуктов - 14.09.2026, ПРАЙМ

"Эвалар" опроверг информацию о нарушениях в составе продуктов

Компания "Эвалар" опровергла информацию о якобы имеющихся нарушениях в составе ряда ее продуктов. | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T17:18+0300

2026-09-14T17:18+0300

2026-09-14T17:18+0300

бизнес

общество

роспотребнадзор

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Компания "Эвалар" опровергла информацию о якобы имеющихся нарушениях в составе ряда ее продуктов. Ранее в понедельник Telegram-канал "Shot проверка" писал, что ряд БАДов "Эвалар" потребовали убрать из продажи после проверок Роспотребнадзора, так, в одном из них витамина D оказалось более чем в четыре раза больше максимального суточного уровня. "В настоящее время ряд телеграм-каналов распространяет информацию о якобы имеющихся нарушениях в составе ряда продуктов "Эвалар". Данная информация недостоверна и вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности продукции, выпускаемой компанией", - говорится в сообщении на официальном сайте компании. Отмечается, что в июле 2026 года компанией были получены замечания Роспотребнадзора, которые касались только текстовой информации, выносимой на упаковку отдельных продуктов – компания их полностью устранила. "Замечаний в части качества и безопасности выпускаемой продукции нет, вся продукция полностью соответствует высоким российским и международным стандартам. Все продукты компании обращаются на рынке без ограничений со стороны регулятора", - добавили там. Компания заверила, что последовательно реализует политику в области качества и безопасности выпускаемой продукции, а также управления рисками.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , роспотребнадзор