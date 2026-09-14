https://1prime.ru/20260914/evrodeputat-873284033.html

Евродепутат усомнился в возможностях ЕС контролировать финансирование Киева

Евродепутат усомнился в возможностях ЕС контролировать финансирование Киева - 14.09.2026, ПРАЙМ

Евродепутат усомнился в возможностях ЕС контролировать финансирование Киева

Возможности европейских институтов обеспечивать контроль за средствами, направляемыми Евросоюзом Украине, вызывают вопросы, заявил РИА Новости депутат... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T18:27+0300

2026-09-14T18:27+0300

2026-09-14T18:27+0300

украина

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873284033.jpg?1789399629

БРЮССЕЛЬ, 14 сен - ПРАЙМ. Возможности европейских институтов обеспечивать контроль за средствами, направляемыми Евросоюзом Украине, вызывают вопросы, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, сообщив о результатах своих обращений сразу в три контрольных органа ЕС. "На стороне ЕС есть несколько институтов, которым, по крайней мере теоретически, можно было бы поручить определенную роль в контроле за средствами, направляемыми Украине. Это Европейская счетная палата, Европейская прокуратура (EPPO) и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF)", - сказал Картайзер. По его словам, некоторое время назад он обратился во все три структуры с просьбой разъяснить возможности их присутствия и деятельности на Украине. "Ответы были разочаровывающими", - констатировал евродепутат. Комментарий евродепутата прозвучал на фоне нового скандала вокруг украинских антикоррупционных структур. Подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении. Украинские власти летом 2025 года уже оказались в центре скандала вокруг антикоррупционных органов после попытки ограничить независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующие изменения впоследствии были отменены после протестов на Украине и критики со стороны западных партнеров.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, ес