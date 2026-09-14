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Евродепутат усомнился в возможностях ЕС контролировать финансирование Киева - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Евродепутат усомнился в возможностях ЕС контролировать финансирование Киева
Евродепутат усомнился в возможностях ЕС контролировать финансирование Киева - 14.09.2026, ПРАЙМ
Евродепутат усомнился в возможностях ЕС контролировать финансирование Киева
Возможности европейских институтов обеспечивать контроль за средствами, направляемыми Евросоюзом Украине, вызывают вопросы, заявил РИА Новости депутат... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T18:27+0300
2026-09-14T18:27+0300
украина
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - ПРАЙМ. Возможности европейских институтов обеспечивать контроль за средствами, направляемыми Евросоюзом Украине, вызывают вопросы, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, сообщив о результатах своих обращений сразу в три контрольных органа ЕС. "На стороне ЕС есть несколько институтов, которым, по крайней мере теоретически, можно было бы поручить определенную роль в контроле за средствами, направляемыми Украине. Это Европейская счетная палата, Европейская прокуратура (EPPO) и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF)", - сказал Картайзер. По его словам, некоторое время назад он обратился во все три структуры с просьбой разъяснить возможности их присутствия и деятельности на Украине. "Ответы были разочаровывающими", - констатировал евродепутат. Комментарий евродепутата прозвучал на фоне нового скандала вокруг украинских антикоррупционных структур. Подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении. Украинские власти летом 2025 года уже оказались в центре скандала вокруг антикоррупционных органов после попытки ограничить независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующие изменения впоследствии были отменены после протестов на Украине и критики со стороны западных партнеров.
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192
40
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украина, ес
УКРАИНА, ЕС
18:27 14.09.2026
 
Евродепутат усомнился в возможностях ЕС контролировать финансирование Киева

Евродепутат Картайзер усомнился в возможностях ЕС контролировать финансирование Украины

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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - ПРАЙМ. Возможности европейских институтов обеспечивать контроль за средствами, направляемыми Евросоюзом Украине, вызывают вопросы, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, сообщив о результатах своих обращений сразу в три контрольных органа ЕС.
"На стороне ЕС есть несколько институтов, которым, по крайней мере теоретически, можно было бы поручить определенную роль в контроле за средствами, направляемыми Украине. Это Европейская счетная палата, Европейская прокуратура (EPPO) и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF)", - сказал Картайзер.
По его словам, некоторое время назад он обратился во все три структуры с просьбой разъяснить возможности их присутствия и деятельности на Украине.
"Ответы были разочаровывающими", - констатировал евродепутат.
Комментарий евродепутата прозвучал на фоне нового скандала вокруг украинских антикоррупционных структур. Подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении.
Украинские власти летом 2025 года уже оказались в центре скандала вокруг антикоррупционных органов после попытки ограничить независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующие изменения впоследствии были отменены после протестов на Украине и критики со стороны западных партнеров.
 
УКРАИНАЕС
 
 
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