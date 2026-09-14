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Fitch подтвердило рейтинги Италии на уровне "ВВВ+"
Fitch подтвердило рейтинги Италии на уровне "ВВВ+" - 14.09.2026, ПРАЙМ
Fitch подтвердило рейтинги Италии на уровне "ВВВ+"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Италии в иностранной и национальной валютах на уровне... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T08:39+0300
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2026-09-14T08:39+0300
финансы
италия
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Италии в иностранной и национальной валютах на уровне "ВВВ+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. Краткосрочные РДЭ Италии в обеих валютах были подтверждены на отметке "F1", а рейтинг странового потолка - на "AA+". "Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Италии на уровне "BBB+" со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении. Среди факторов, обуславливающих назначение уровней рейтинга страны, аналитики в том числе называют крупную, все более диверсифицированную экономику со значительной добавленной стоимостью, высокими уровнем благосостояния и показателем эффективности государственного управления. При этом сдерживающим фактором повышения кредитного рейтинга, по мнению агентства, остается очень высокий государственный долг. Так, ожидается, что уровень госдолга достигнет пика в 2026 году до 138,2% от ВВП по сравнению со средним значением в 57% у стран с рейтингом "BBB", затем с 2027 года этот показатель начнет постепенно снижаться. Fitch прогнозирует, что в 2026-2028 годах рост экономики Италии составит в среднем 0,8%. Там отметили, что экономика продемонстрировала устойчивость к внешним потрясениям, а росту ВВП в текущем году способствуют крупные государственные инвестиции, устойчивое частное потребление и диверсифицированный экспорт. "Инфляция вновь ускорилась из-за роста цен на энергоносители. Общий гармонизированный индекс потребительских цен достиг 3,2% в августе 2026 года и, согласно прогнозам, останется на высоком уровне до начала 2027 года, после чего к середине года снизится до 2%", - говорится в сообщении.
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финансы, италия, fitch ratings
Финансы, ИТАЛИЯ, Fitch Ratings
Fitch подтвердило рейтинги Италии на уровне "ВВВ+"
Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Италии на уровне "ВВВ+", прогноз стабильный
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Италии в иностранной и национальной валютах на уровне "ВВВ+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочные РДЭ Италии
в обеих валютах были подтверждены на отметке "F1", а рейтинг странового потолка - на "AA+".
"Fitch Ratings
подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Италии на уровне "BBB+" со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении.
Среди факторов, обуславливающих назначение уровней рейтинга страны, аналитики в том числе называют крупную, все более диверсифицированную экономику со значительной добавленной стоимостью, высокими уровнем благосостояния и показателем эффективности государственного управления.
При этом сдерживающим фактором повышения кредитного рейтинга, по мнению агентства, остается очень высокий государственный долг. Так, ожидается, что уровень госдолга достигнет пика в 2026 году до 138,2% от ВВП по сравнению со средним значением в 57% у стран с рейтингом "BBB", затем с 2027 года этот показатель начнет постепенно снижаться.
Fitch прогнозирует, что в 2026-2028 годах рост экономики Италии составит в среднем 0,8%. Там отметили, что экономика продемонстрировала устойчивость к внешним потрясениям, а росту ВВП в текущем году способствуют крупные государственные инвестиции, устойчивое частное потребление и диверсифицированный экспорт.
"Инфляция вновь ускорилась из-за роста цен на энергоносители. Общий гармонизированный индекс потребительских цен достиг 3,2% в августе 2026 года и, согласно прогнозам, останется на высоком уровне до начала 2027 года, после чего к середине года снизится до 2%", - говорится в сообщении.