Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fitch подтвердило рейтинги Италии на уровне "ВВВ+" - 14.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260914/fitch--873259466.html
Fitch подтвердило рейтинги Италии на уровне "ВВВ+"
Fitch подтвердило рейтинги Италии на уровне "ВВВ+" - 14.09.2026, ПРАЙМ
Fitch подтвердило рейтинги Италии на уровне "ВВВ+"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Италии в иностранной и национальной валютах на уровне... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T08:39+0300
2026-09-14T08:39+0300
финансы
италия
fitch ratings
https://cdnn.1prime.ru/img/76343/42/763434227_0:220:3872:2398_1920x0_80_0_0_31c924cfe168a4583fdbb4b787e5ff69.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Италии в иностранной и национальной валютах на уровне "ВВВ+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. Краткосрочные РДЭ Италии в обеих валютах были подтверждены на отметке "F1", а рейтинг странового потолка - на "AA+". "Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Италии на уровне "BBB+" со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении. Среди факторов, обуславливающих назначение уровней рейтинга страны, аналитики в том числе называют крупную, все более диверсифицированную экономику со значительной добавленной стоимостью, высокими уровнем благосостояния и показателем эффективности государственного управления. При этом сдерживающим фактором повышения кредитного рейтинга, по мнению агентства, остается очень высокий государственный долг. Так, ожидается, что уровень госдолга достигнет пика в 2026 году до 138,2% от ВВП по сравнению со средним значением в 57% у стран с рейтингом "BBB", затем с 2027 года этот показатель начнет постепенно снижаться. Fitch прогнозирует, что в 2026-2028 годах рост экономики Италии составит в среднем 0,8%. Там отметили, что экономика продемонстрировала устойчивость к внешним потрясениям, а росту ВВП в текущем году способствуют крупные государственные инвестиции, устойчивое частное потребление и диверсифицированный экспорт. "Инфляция вновь ускорилась из-за роста цен на энергоносители. Общий гармонизированный индекс потребительских цен достиг 3,2% в августе 2026 года и, согласно прогнозам, останется на высоком уровне до начала 2027 года, после чего к середине года снизится до 2%", - говорится в сообщении.
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76343/42/763434227_57:0:3513:2592_1920x0_80_0_0_9c0e0d3faaea03a4360fee788d7b4ee3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, италия, fitch ratings
Финансы, ИТАЛИЯ, Fitch Ratings
08:39 14.09.2026
 
Fitch подтвердило рейтинги Италии на уровне "ВВВ+"

Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Италии на уровне "ВВВ+", прогноз стабильный

© fotolia.com / pigio1958%Флаг Италии
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© fotolia.com / pigio1958
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Италии в иностранной и национальной валютах на уровне "ВВВ+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочные РДЭ Италии в обеих валютах были подтверждены на отметке "F1", а рейтинг странового потолка - на "AA+".
"Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Италии на уровне "BBB+" со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении.
Среди факторов, обуславливающих назначение уровней рейтинга страны, аналитики в том числе называют крупную, все более диверсифицированную экономику со значительной добавленной стоимостью, высокими уровнем благосостояния и показателем эффективности государственного управления.
При этом сдерживающим фактором повышения кредитного рейтинга, по мнению агентства, остается очень высокий государственный долг. Так, ожидается, что уровень госдолга достигнет пика в 2026 году до 138,2% от ВВП по сравнению со средним значением в 57% у стран с рейтингом "BBB", затем с 2027 года этот показатель начнет постепенно снижаться.
Fitch прогнозирует, что в 2026-2028 годах рост экономики Италии составит в среднем 0,8%. Там отметили, что экономика продемонстрировала устойчивость к внешним потрясениям, а росту ВВП в текущем году способствуют крупные государственные инвестиции, устойчивое частное потребление и диверсифицированный экспорт.
"Инфляция вновь ускорилась из-за роста цен на энергоносители. Общий гармонизированный индекс потребительских цен достиг 3,2% в августе 2026 года и, согласно прогнозам, останется на высоком уровне до начала 2027 года, после чего к середине года снизится до 2%", - говорится в сообщении.
 
ФинансыИТАЛИЯFitch Ratings
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала