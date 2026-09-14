https://1prime.ru/20260914/freelander-873290763.html
Гибридный автомобиль Freelander 8 побил мировой рекорд
Гибридный автомобиль Freelander 8 побил мировой рекорд - 14.09.2026, ПРАЙМ
Гибридный автомобиль Freelander 8 побил мировой рекорд
Гибридный автомобиль Freelander 8, созданный китайской Chery и британской JLR, побил мировой рекорд и установил рекорд Гиннесса по набору высоты, сообщает... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T20:52+0300
2026-09-14T20:52+0300
2026-09-14T20:52+0300
бизнес
chery
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Гибридный автомобиль Freelander 8, созданный китайской Chery и британской JLR, побил мировой рекорд и установил рекорд Гиннесса по набору высоты, сообщает китайский портал IT Home.
Рекордный заезд проходил в Тибете 22 августа.
"Freelander 8 побил мировой рекорд, установив рекорд Гиннесса в категории "наибольшая высота, достигнутая на гибридном автомобиле" с результатом 6002,33 метра", - говорится в сообщении.
Новый результат превысил предыдущий рекорд на 22,28 метра.
Согласно данным портала, двуступенчатый задний электромотор увеличивает крутящий момент в 1,5 раза, что позволило автомобилю преодолеть подъем протяженностью около 1,48 километра с вертикальным набором высоты 200 метров.
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бизнес, chery
Гибридный автомобиль Freelander 8 побил мировой рекорд
IT Home: гибридный автомобиль Freelander 8 установил рекорд Гиннесса по набору высоты
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Гибридный автомобиль Freelander 8, созданный китайской Chery и британской JLR, побил мировой рекорд и установил рекорд Гиннесса по набору высоты, сообщает китайский портал IT Home.
Рекордный заезд проходил в Тибете 22 августа.
"Freelander 8 побил мировой рекорд, установив рекорд Гиннесса в категории "наибольшая высота, достигнутая на гибридном автомобиле" с результатом 6002,33 метра", - говорится в сообщении.
Новый результат превысил предыдущий рекорд на 22,28 метра.
Согласно данным портала, двуступенчатый задний электромотор увеличивает крутящий момент в 1,5 раза, что позволило автомобилю преодолеть подъем протяженностью около 1,48 километра с вертикальным набором высоты 200 метров.