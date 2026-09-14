https://1prime.ru/20260914/freelander-873290763.html

Гибридный автомобиль Freelander 8 побил мировой рекорд

Гибридный автомобиль Freelander 8 побил мировой рекорд - 14.09.2026, ПРАЙМ

Гибридный автомобиль Freelander 8 побил мировой рекорд

Гибридный автомобиль Freelander 8, созданный китайской Chery и британской JLR, побил мировой рекорд и установил рекорд Гиннесса по набору высоты, сообщает... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T20:52+0300

2026-09-14T20:52+0300

2026-09-14T20:52+0300

бизнес

chery

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873290763.jpg?1789408376

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Гибридный автомобиль Freelander 8, созданный китайской Chery и британской JLR, побил мировой рекорд и установил рекорд Гиннесса по набору высоты, сообщает китайский портал IT Home. Рекордный заезд проходил в Тибете 22 августа. "Freelander 8 побил мировой рекорд, установив рекорд Гиннесса в категории "наибольшая высота, достигнутая на гибридном автомобиле" с результатом 6002,33 метра", - говорится в сообщении. Новый результат превысил предыдущий рекорд на 22,28 метра. Согласно данным портала, двуступенчатый задний электромотор увеличивает крутящий момент в 1,5 раза, что позволило автомобилю преодолеть подъем протяженностью около 1,48 километра с вертикальным набором высоты 200 метров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, chery