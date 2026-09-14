Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гибридный автомобиль Freelander 8 побил мировой рекорд - 14.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260914/freelander-873290763.html
Гибридный автомобиль Freelander 8 побил мировой рекорд
Гибридный автомобиль Freelander 8 побил мировой рекорд - 14.09.2026, ПРАЙМ
Гибридный автомобиль Freelander 8 побил мировой рекорд
Гибридный автомобиль Freelander 8, созданный китайской Chery и британской JLR, побил мировой рекорд и установил рекорд Гиннесса по набору высоты, сообщает... | 14.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-14T20:52+0300
2026-09-14T20:52+0300
бизнес
chery
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873290763.jpg?1789408376
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Гибридный автомобиль Freelander 8, созданный китайской Chery и британской JLR, побил мировой рекорд и установил рекорд Гиннесса по набору высоты, сообщает китайский портал IT Home. Рекордный заезд проходил в Тибете 22 августа. "Freelander 8 побил мировой рекорд, установив рекорд Гиннесса в категории "наибольшая высота, достигнутая на гибридном автомобиле" с результатом 6002,33 метра", - говорится в сообщении. Новый результат превысил предыдущий рекорд на 22,28 метра. Согласно данным портала, двуступенчатый задний электромотор увеличивает крутящий момент в 1,5 раза, что позволило автомобилю преодолеть подъем протяженностью около 1,48 километра с вертикальным набором высоты 200 метров.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, chery
Бизнес, Chery
20:52 14.09.2026
 
Гибридный автомобиль Freelander 8 побил мировой рекорд

IT Home: гибридный автомобиль Freelander 8 установил рекорд Гиннесса по набору высоты

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Гибридный автомобиль Freelander 8, созданный китайской Chery и британской JLR, побил мировой рекорд и установил рекорд Гиннесса по набору высоты, сообщает китайский портал IT Home.
Рекордный заезд проходил в Тибете 22 августа.
"Freelander 8 побил мировой рекорд, установив рекорд Гиннесса в категории "наибольшая высота, достигнутая на гибридном автомобиле" с результатом 6002,33 метра", - говорится в сообщении.
Новый результат превысил предыдущий рекорд на 22,28 метра.
Согласно данным портала, двуступенчатый задний электромотор увеличивает крутящий момент в 1,5 раза, что позволило автомобилю преодолеть подъем протяженностью около 1,48 километра с вертикальным набором высоты 200 метров.
 
БизнесChery
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала