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Биржевые цены на газ в Европе растут на 4%
Биржевые цены на газ в Европе растут на 4% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе растут на 4%
Биржевые цены на газ в Европе с началом новой недели поднимаются на 4%, приближаясь к 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 14.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом новой недели поднимаются на 4%, приближаясь к 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 978,9 доллара (+2,6%). А по состоянию на 8.55 мск показатель составляет 991,5 доллара (+3,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 954,1 доллара за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. А в начале сентября они пробили 900 долларов. В конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Биржевые цены на газ в Европе растут на 4%
ICE: биржевые цены на газ в Европе приближаются к 1000 долларам за тысячу кубометров
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом новой недели поднимаются на 4%, приближаясь к 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
распределительного центра, расположенного в Нидерландах
) открыли торги у отметки в 978,9 доллара (+2,6%). А по состоянию на 8.55 мск показатель составляет 991,5 доллара (+3,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 954,1 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке
привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. А в начале сентября они пробили 900 долларов.
В конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.