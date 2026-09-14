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Цены на газ в Европе выросли до 5%

Цены на газ в Европе выросли до 5% - 14.09.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе выросли до 5%

Биржевые цены на газ в Европе усиливают рост - до 5%, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 22 декабря 2022 года, следует из данных лондонской... | 14.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-14T10:32+0300

2026-09-14T10:32+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе усиливают рост - до 5%, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 22 декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 978,9 доллара (+2,6%). По состоянию на 8.55 мск показатель составлял 991,5 доллара (+3,9%), а в 9.55 мск - 1 001,8 доллара (+5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 954,1 доллара за тысячу кубометров.

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газ, европа, нидерланды, ice