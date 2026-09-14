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Цены на газ в Европе выросли до 5% - 14.09.2026, ПРАЙМ
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Цены на газ в Европе выросли до 5%
Цены на газ в Европе выросли до 5% - 14.09.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе выросли до 5%
Биржевые цены на газ в Европе усиливают рост - до 5%, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 22 декабря 2022 года, следует из данных лондонской... | 14.09.2026, ПРАЙМ
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газ
европа
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ice
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе усиливают рост - до 5%, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 22 декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 978,9 доллара (+2,6%). По состоянию на 8.55 мск показатель составлял 991,5 доллара (+3,9%), а в 9.55 мск - 1 001,8 доллара (+5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 954,1 доллара за тысячу кубометров.
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газ, европа, нидерланды, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
10:32 14.09.2026
 
Цены на газ в Европе выросли до 5%

ICE: цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубов впервые с 22 декабря

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГерб на фасаде здания генерального консульства Нидерландов в Санкт-Петербурге
Герб на фасаде здания генерального консульства Нидерландов в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе усиливают рост - до 5%, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 22 декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 978,9 доллара (+2,6%). По состоянию на 8.55 мск показатель составлял 991,5 доллара (+3,9%), а в 9.55 мск - 1 001,8 доллара (+5%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 954,1 доллара за тысячу кубометров.
 
ГазЕВРОПАНИДЕРЛАНДЫICE
 
 
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